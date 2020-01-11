Премьер Украины прокомментировал заявление Ирана об авиакатастрофе

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал заявление Ирана об авиакатастрофе Boeing-737-800 "важным шагом в расследовании, которое продолжается".
"Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был сбит. Это важный шаг в процессе расследования, которое до сих пор продолжается. Наши эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств. "Они уже совместно с организацией гражданской авиации Исламской республики Иран осмотрели найденные черные ящики и место хранения части фрагментов самолета. Была осуществлена раскладка фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800", - отметил премьер.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.