Премьер Украины прокомментировал заявление Ирана об авиакатастрофе

"Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был сбит. Это важный шаг в процессе расследования, которое до сих пор продолжается. Наши эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств. "Они уже совместно с организацией гражданской авиации Исламской республики Иран осмотрели найденные черные ящики и место хранения части фрагментов самолета. Была осуществлена раскладка фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800", - отметил премьер.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.