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Премьер Украины прокомментировал заявление Ирана об авиакатастрофе
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РИА Новости

Премьер Украины прокомментировал заявление Ирана об авиакатастрофе

12:39 11.01.2020 (обновлено: 12:40 11.01.2020)
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© РИА Новости / СтрингерАлексей Гончарук
Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал заявление Ирана об авиакатастрофе Boeing-737-800 "важным шагом в расследовании, которое продолжается".
"Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был сбит. Это важный шаг в процессе расследования, которое до сих пор продолжается. Наши эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 12:08
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По его словам, украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств. "Они уже совместно с организацией гражданской авиации Исламской республики Иран осмотрели найденные черные ящики и место хранения части фрагментов самолета. Была осуществлена раскладка фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800", - отметил премьер.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 10:10
Зеленский призвал Иран полностью признать вину в крушении Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеАлексей ГончарукМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
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