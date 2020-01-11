У московской фирмы похитили 16 автомобилей и два сейфа с деньгами

По ее словам, злоумышленники с помощью поддельного паспорта вывели гендиректора фирмы из числа ее руководителей, после чего возложили его обязанности на одного из членов преступной группировки. В результате им удалось совершить ограбление, ущерб от которого оценивается в более чем 40 миллионов рублей.