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У московской фирмы похитили 16 автомобилей и два сейфа с деньгами
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РИА Новости

У московской фирмы похитили 16 автомобилей и два сейфа с деньгами

12:30 11.01.2020 (обновлено: 17:06 11.01.2020)
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© РИА НовостиРядом с домом в центре Москвы, где находится квартира Михаила Гуцериева
Рядом с домом в центре Москвы, где находится квартира Михаила Гуцериева
© РИА Новости
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. У одной из столичных компаний, занимающейся сделками с автотранспортом, похитили два сейфа с деньгами и 16 автомобилей представительского класса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленники с помощью поддельного паспорта вывели гендиректора фирмы из числа ее руководителей, после чего возложили его обязанности на одного из членов преступной группировки. В результате им удалось совершить ограбление, ущерб от которого оценивается в более чем 40 миллионов рублей.
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Южного административного округа столицы и ФСБ уже задержали подозреваемых.
Предполагаемого организатора банды суд отпустил под залог, четверых заключил под стражу, еще двое находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде.
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Ирина ВолкМВД РФМоскваПроисшествия
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