В ОАЭ объявили трехдневный траур в связи с кончиной султана Омана

Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного султана бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Саид.

"Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования правящей семье и народу султаната дружеского Омана с большой потерей в лице султана Кабуса бен Саида. Президент Халифа бен Зеид Аль Нахайян оплакивает с большой скорбью и печалью султана Кабуса бен Саида и объявил трехдневный траур в стране", - говорится в указе президента.

Глава ОАЭ выразил уверенность, что "народ Омана и его руководство смогут продолжить благородный путь султана Кабуса, идущий на пользу нации и возрождению совместной арабской деятельности".

ОАЭ и султанат Оман, как и многие другие страны-соседи, имели непростые отношения. Прежде всего, их разногласия были связаны с пограничными спорами, в частности, о принадлежности района Эль-Бурейми. На территории ОАЭ расположены оманские деревни, которые не имеют границы с султанатом.