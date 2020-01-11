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В ОАЭ объявили трехдневный траур в связи с кончиной султана Омана
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РИА Новости

В ОАЭ объявили трехдневный траур в связи с кончиной султана Омана

11:56 11.01.2020 (обновлено: 12:05 11.01.2020)
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© Фото : Makalu/Pixabay Мечеть в Фуджейре, ОАЭ
Мечеть в Фуджейре, ОАЭ
© Фото : Makalu/Pixabay
Мечеть в Фуджейре, ОАЭ. Архивное фото
ДОХА, 11 янв - РИА Новости. Президент соседних с султанатом Оманом Объединенных Арабских Эмиратов объявил трехдневный траур в стране по случаю кончины султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, говорится в распоряжении президента, выпущенном в субботу министерством по делам президентства ОАЭ.
Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного султана бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Саид.
Хейсам бен Тарик Аль Саид
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Новый султан Омана обещал продолжить политику прежнего правителя
"Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования правящей семье и народу султаната дружеского Омана с большой потерей в лице султана Кабуса бен Саида. Президент Халифа бен Зеид Аль Нахайян оплакивает с большой скорбью и печалью султана Кабуса бен Саида и объявил трехдневный траур в стране", - говорится в указе президента.
Глава ОАЭ выразил уверенность, что "народ Омана и его руководство смогут продолжить благородный путь султана Кабуса, идущий на пользу нации и возрождению совместной арабской деятельности".
ОАЭ и султанат Оман, как и многие другие страны-соседи, имели непростые отношения. Прежде всего, их разногласия были связаны с пограничными спорами, в частности, о принадлежности района Эль-Бурейми. На территории ОАЭ расположены оманские деревни, которые не имеют границы с султанатом.
В 2010 году между двумя странами разгорелся шпионский скандал, когда Оман обвинил Эмираты в создании разветвленной шпионской сети в стране, основной целью которой было выведать имя бездетного преемника султана в случае его смерти.
Султан Омана Кабус Бен Саид
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Скончался султан Омана, правивший около 50 лет
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Хейсам бен Тарик Аль СаидКабус бен СаидОманОАЭВ мире
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