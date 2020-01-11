В Петербурге на пешеходном переходе автомобиль сбил двух человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Легковой автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Невском районе Санкт-Петербурга, они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло в субботу, около 08:20 мск, на проспекте Большевиков у дома 21.
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"Водитель (мужчина 1997 года рождения), управляя автомобилем Lada Priora, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двоих пешеходов: мужчину 1992 года рождения и женщину 1960 года рождения. В результате ДТП оба пешехода в тяжелом состоянии госпитализированы", — говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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