В Петербурге на пешеходном переходе автомобиль сбил двух человек

ДТП произошло в субботу, около 08:20 мск, на проспекте Большевиков у дома 21.

"Водитель (мужчина 1997 года рождения), управляя автомобилем Lada Priora, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двоих пешеходов: мужчину 1992 года рождения и женщину 1960 года рождения. В результате ДТП оба пешехода в тяжелом состоянии госпитализированы", — говорится в сообщении.