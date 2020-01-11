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2020-01-11T13:56+0300
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Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования крушения Boeing
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РИА Новости

Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования крушения Boeing

10:49 11.01.2020 (обновлено: 13:56 11.01.2020)
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© AFP 2019На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© AFP 2019
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
ТЕГЕРАН/МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание обнародовать результаты расследования катастрофы украинского самолета, сбитого по ошибке иранской ракетой. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.
"Как только верховного лидера проинформировали о катастрофической ошибке ПВО, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно", — говорится в сообщении.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 07:17
Глава МИД Ирана назвал причиной крушения Boeing "человеческую ошибку"
Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение рано утром 8 января, через несколько минут после вылета из аэропорта имени Имана Хомейни. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.
Первоначально причиной крушения назывались технические неполадки, но сегодня утром Генштаб иранских Вооруженных сил признал, что силы ПВО сбили лайнер по ошибке: он пролетал в непосредственной близости от "важного военного объекта" и потому его приняли за вражеский.
Президент Ирана Хасан Роухани назвал случившееся "великой трагедией и непростительной ошибкой". Он выразил соболезнования семьям погибших, поручил принять меры для выплаты компенсаций и пообещал, что расследование продолжится, а виновные будут наказаны.
Как пояснили в Генштабе, удар по самолету был нанесен в условиях повышенной боевой готовности, в которую иранские Вооруженные силы привели на фоне противостояния с США после убийства в Багдаде генерала Касема Сулеймани. За несколько часов до крушения Boeing иранские военные запустили ракеты по американским базам в Ираке и ожидали возможного ответного удара.
Владимир Зеленский
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Крушение украинского самолета в ИранеАли ХаменеиИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украина и Иран. Почувствуйте разницу в расследовании!
11 января, 11:04
ТГТоп Ган
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Ошибаетесь, в ситуации с МН-17 не было никакой ошибки. Там была целенаправленная провокация: сначала по самолёту стрельнул украинский Бук, но когда цель не была сбита, самолёт добил дежуривший в небе истребитель. Сразу после трагедии начались обвинения России и вышли заранее подготовленные печатные материалы. Это была провокация с целью втягивания России в войну. Путин очень грамотно ситуацию разрулил, иначе была бы беда.
11 января, 11:47
ДКДжон Константин
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