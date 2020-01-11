Канада продолжит работу по расследованию авиакатастрофы в Иране

"Нашим приоритетом остается внесение полной ясности благодаря прозрачности и правосудию. Мы хотим, чтобы семьи и близкие жертв снова обрели покой", - сообщил Трюдо, слова которого приводит его представитель Кэмерон Ахмад в Twitter.

"Мы продолжим работать с нашими партнерами по всему миру, чтобы обеспечить полное и тщательное расследование. Канадское правительство ожидает полного сотрудничества со стороны иранских властей", - сообщил Трюдо.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.