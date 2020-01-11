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Канада продолжит работу по расследованию авиакатастрофы в Иране
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РИА Новости

Канада продолжит работу по расследованию авиакатастрофы в Иране

10:45 11.01.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя заявления Ирана, признавшего вину в крушении украинского Boeing, сообщил, что Оттава продолжит работать с партнерами для проведения тщательного расследования.
Власти Ирана в субботу заявили, что украинский Boeing был сбит ВС страны случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.

"Нашим приоритетом остается внесение полной ясности благодаря прозрачности и правосудию. Мы хотим, чтобы семьи и близкие жертв снова обрели покой", - сообщил Трюдо, слова которого приводит его представитель Кэмерон Ахмад в Twitter.

Трюдо отметил, что крушение самолета является национальной трагедией.
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"Мы продолжим работать с нашими партнерами по всему миру, чтобы обеспечить полное и тщательное расследование. Канадское правительство ожидает полного сотрудничества со стороны иранских властей", - сообщил Трюдо.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
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Крушение украинского самолета в ИранеДжастин ТрюдоКанадаИранУкраинаВ мире
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