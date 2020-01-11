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В МАУ прокомментировали заявление Ирана по крушению Boeing
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РИА Новости

В МАУ прокомментировали заявление Ирана по крушению Boeing

09:51 11.01.2020 (обновлено: 10:19 11.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" не сомневалась в невиновности экипажа в крушении Boeing 737 в Иране, заявил президент компании Евгений Дыхне.
Иран в субботу признал, что сбил украинский авиалайнер Boeing под Тегераном. Генштаб Вооруженных сил Ирана заявил, что принял украинский самолет за вражеский, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес в ответ за гибель генерала КСИР Касема Сулеймани.

"Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакатастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет", - написал Дыхне в Facebook.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
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Международные авиалинии УкраиныКрушение украинского самолета в ИранеУкраинаВ мире
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«Посмотрите, что творится вокруг в мире, в Европе? Мы не первые и не последние, не надо из этого делать трагедию. Ошибки бывают всюду, и не только такого масштаба, а гораздо большего, планетарного масштаба. Если мы сами себя не опустим ниже цивилизованного уровня, всё будет хорошо. А если мы сами на себя ведро грязи выльем, так милости прошу» (президент Украины Леонид Кучма, 4 октября 2001 г.) Интернет помнит.
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