В МАУ прокомментировали заявление Ирана по крушению Boeing

"Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакатастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет", - написал Дыхне в Facebook.