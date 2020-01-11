Новая система С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в феврале

Сейчас военные занимаются подготовкой к боевому дежурству — техническим обслуживанием зенитных ракетных дивизионов и пункта боевого управления, настройкой и проверкой работоспособности узлов и агрегатов системы.

Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.