Новая система С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в феврале

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 заступят на боевое дежурство в Ленинградской области в середине февраля, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Сейчас военные занимаются подготовкой к боевому дежурству — техническим обслуживанием зенитных ракетных дивизионов и пункта боевого управления, настройкой и проверкой работоспособности узлов и агрегатов системы.
Военнослужащие приняли новый комплект ЗРС С-400 "Триумф" у представителей завода-изготовителя в конце прошлого года. На полигоне Капустин Яр в Астраханской области состоялись испытательные стрельбы, после чего боевые расчеты совершили комбинированный марш в Ленинградскую область, преодолев более двух тысяч километров.
Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
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