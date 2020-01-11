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Новое оружие России
2020-01-11T13:27+0300
https://ria.ru/20200111/1563280051.html
Новая система С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в феврале
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РИА Новости

Новая система С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в феврале

09:07 11.01.2020 (обновлено: 13:27 11.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 заступят на боевое дежурство в Ленинградской области в середине февраля, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Сейчас военные занимаются подготовкой к боевому дежурству — техническим обслуживанием зенитных ракетных дивизионов и пункта боевого управления, настройкой и проверкой работоспособности узлов и агрегатов системы.
Военнослужащие приняли новый комплект ЗРС С-400 "Триумф" у представителей завода-изготовителя в конце прошлого года. На полигоне Капустин Яр в Астраханской области состоялись испытательные стрельбы, после чего боевые расчеты совершили комбинированный марш в Ленинградскую область, преодолев более двух тысяч километров.
Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
6 января, 19:03
Эксперт считает, что Ираку необходимы С-400
25733348
Обсудить 8
Новое оружие РоссииС-400 «Триумф»Россия
Популярные комментарии
Российское оружие лучшее в мире!!!!!
11 января, 09:14
ТЧТатьяна Чувилова
901010
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