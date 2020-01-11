В Сети высмеяли экс-депутата Рады из-за видео с угрозой в адрес Путина

МОСКВА, 11 января - РИА Новости. В Сети высмеяли новый видеоролик экс-депутата Верховной Рады от партии Петра Порошенко Татьяны Черновол, где она, позируя с автоматом, обещает новую революцию и грозится "взять на прицел" президента России Владимира Путина.
"Неплохой сюжет для эротического боевика… а вообще зря ее в свое время не вылечили, теперь поздно", - считает Николай Герасименко.
"Все настолько серьезно, что силовым структурам и медучреждениям надо объединить усилия", - написал @godeye_ru.
"Диагноз полностью соответствует медицинскому заключению", - высказал аналогичное мнение @politicalBDSM.
"Я же говорю, что у нее ранения еще на колчаковских фронтах получены. В головешку", - предположил пользователь @2uTp69QmW08xflL.
"Безнадега в голове", - подвел итог Дмитрий Колесников.
Татьяна Черновол уже не первый раз делает резонансные заявления. В частности, ранее она призвала взрывать военные склады в России.