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2020-01-11T07:56+0300
https://ria.ru/20200111/1563278661.html
В Сети высмеяли экс-депутата Рады из-за видео с угрозой в адрес Путина
https://cdn23.img.ria.ru/images/155994/96/1559949651_0:55:1262:764_1036x0_80_0_0_eef09c1ba8e231c8d4a0e272bfd05bd8.jpg
РИА Новости

В Сети высмеяли экс-депутата Рады из-за видео с угрозой в адрес Путина

04:55 11.01.2020 (обновлено: 07:56 11.01.2020)
173479
CC BY 3.0 / ВО Свобода / Бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол
Бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол
CC BY 3.0 / ВО Свобода /
Бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол . Архивное фото
МОСКВА, 11 января - РИА Новости. В Сети высмеяли новый видеоролик экс-депутата Верховной Рады от партии Петра Порошенко Татьяны Черновол, где она, позируя с автоматом, обещает новую революцию и грозится "взять на прицел" президента России Владимира Путина.
"Неплохой сюжет для эротического боевика… а вообще зря ее в свое время не вылечили, теперь поздно", - считает Николай Герасименко.
"Все настолько серьезно, что силовым структурам и медучреждениям надо объединить усилия", - написал @godeye_ru.
"Диагноз полностью соответствует медицинскому заключению", - высказал аналогичное мнение @politicalBDSM.
"Я же говорю, что у нее ранения еще на колчаковских фронтах получены. В головешку", - предположил пользователь @2uTp69QmW08xflL.
"Безнадега в голове", - подвел итог Дмитрий Колесников.
Татьяна Черновол уже не первый раз делает резонансные заявления. В частности, ранее она призвала взрывать военные склады в России.
19898018153578
Обсудить 19
Ситуация на УкраинеТатьяна ЧерноволВладимир ПутинРоссияВ мире
Популярные комментарии
Мужика ей надо, на ее лице написаночю, что давно уже ее никто нормально не .... Хотя нормально может не то что давно, может вообще никогда не было.
11 января, 06:12
Тор Тор
1031190208
Не хорошо над больными смеяться 🤦🏻‍♀️
11 января, 06:19
Natalia Komazenkova
90781405
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