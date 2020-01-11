Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране

ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Канада добивается от Ирана разрешения на более активное участие ее специалистов в расследовании причин крушения украинского Boeing под Тегераном, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Мы добиваемся более активной роли канадских участников расследования. У них есть знание, технические ноу-хау, чтобы помочь с черными ящиками и интерпретировать, что могло произойти. Надеюсь, власти Ирана примут наше предложение предоставить дополнительную помощь в установлении правды", - сказал он.

Его пресс-конференцию транслирует телеканал СВС

По его словам, группа представителей внешнеполитического ведомства и совета безопасности на транспорте сейчас находятся в Анкаре в ожидании виз.

Шампань уточнил, что сейчас речь идет об отправке двух человек. Кроме того, иранская сторона разрешила приезд двум сотрудникам совета безопасности на транспорте Канады.

По его словам, на сегодня известно о 57 погибших гражданах Канады.