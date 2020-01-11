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Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
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РИА Новости

Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране

03:39 11.01.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Канада добивается от Ирана разрешения на более активное участие ее специалистов в расследовании причин крушения украинского Boeing под Тегераном, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
"Мы добиваемся более активной роли канадских участников расследования. У них есть знание, технические ноу-хау, чтобы помочь с черными ящиками и интерпретировать, что могло произойти. Надеюсь, власти Ирана примут наше предложение предоставить дополнительную помощь в установлении правды", - сказал он.
Его пресс-конференцию транслирует телеканал СВС.
По его словам, группа представителей внешнеполитического ведомства и совета безопасности на транспорте сейчас находятся в Анкаре в ожидании виз.
Шампань уточнил, что сейчас речь идет об отправке двух человек. Кроме того, иранская сторона разрешила приезд двум сотрудникам совета безопасности на транспорте Канады.
По его словам, на сегодня известно о 57 погибших гражданах Канады.
Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 22:31
СМИ: Иран объявит причину крушения украинского лайнера в субботу
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