Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T03:24+0300
https://ria.ru/20200111/1563278222.html
Посленовогодний детокс оказался вреднее праздничного обжорства
https://cdn21.img.ria.ru/images/154836/47/1548364743_0:165:3092:1904_1036x0_80_0_0_c8901705dce47c194bb6667b32a895f7.jpg
РИА Новости

Посленовогодний детокс оказался вреднее праздничного обжорства

02:04 11.01.2020 (обновлено: 03:24 11.01.2020)
63
© Depositphotos / vkuslandiaТрадиционные блюда новогоднего стола
Традиционные блюда новогоднего стола
© Depositphotos / vkuslandia
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Начинать рабочую неделю с разгрузочных дней – плохая идея. Переход от новогоднего пиршества к диетам может нанести вред здоровью, рассказала радио Sputnik диетолог-нутрициолог Арина Скоромная.
Длинные праздники оставили россиянам не только положительные эмоции, но и лишние "новогодние килограммы". Салат оливье, заправленный майонезом, и обильное употребление алкоголя не добавляют легкости весу и красоты фигуре.
"Надо садиться на жесточайшую диету сразу после праздников" – это первая мысль, которая приходит в голову россиянину сразу после длинных каникул. Однако, как рассказала радио Sputnik диетолог Арина Скоромная, такой резкий переход к голоданию нанесет вред и здоровью, и фигуре.
"Я бы рекомендовала не устраивать после таких крупных пиршеств какие-то разгрузочные дни. Это может быть вреднее и для здоровья, и для фигуры, чем нормальное питание. Такие диеты – это большой стресс для организма. Это стресс для гормональной системы, для желудка, для обмена веществ. Не нужно "садиться" на яблоки или кефир. Не нужно садиться на монодиеты после пиршеств", – считает диетолог.
Лучшим способом сбросить "новогодние килограммы" является возвращение к нормальному питанию с небольшими ограничениями. Диетолог Арина Скоромная в интервью радио Sputnik рассказала, как должен выглядеть "послепраздничный ланч".
"На ланч стоит взять только суп или только курицу с гарниром из овощей на пару. Также подойдет стейк лосося или любой другой рыбы с овощным гарниром. Если вы заботитесь о своей фигуре, то от компотов и десертов стоит отказаться. Если все-таки хотите десерт, то им могут послужить фрукты", – советует диетолог.
Производство плавленого сыра
01:47
Диетолог рассказала, кому противопоказан плавленый сыр
002001
Обсудить 0
Новый ГодРоссияОбщество
Рекомендуем
Иосиф Сталин
В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Средневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
В Испании сдают в аренду средневековый замок
Офис компании Нафтогаз в Киеве
Новым финдиректором "Нафтогаза" стал бывший вице-президент Shell
Хирургический корпус больницы
В Крыму построят семь новых больниц
Производство плавленого сыра
Диетолог рассказала, кому противопоказан плавленый сыр
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
Миронов оценил проект о штрафах за неуплату проезда по платным дорогам
Полицейский
Жительница Крыма по "просьбе" покойного отца изрезала дядю ножом
Лидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Оппозиция продолжает требовать отставки президента Абхазии
Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
Вдова пилота Boeing рассказала о знаках, предшествовавших крушению
Народный артист РФ Евгений Петросян
Петросян прокомментировал приостановку выпуска "Смехопанорамы"
Скриншот видео, на котором режиссер короткометражек Ли Локлер заменил героев мультфильма Красавица и чудовище на себя и свою девушку
Молодой человек сделал предложение, переделав "Красавицу и чудовище"
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Вид на город Севастополь
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Филарет
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42СМИ: ушедший в отставку глава Boeing не получит "золотой парашют"
04:35Россия довольна принятой СБ ООН резолюцией о помощи Сирии
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
Лента новостейМолния