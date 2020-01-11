Посленовогодний детокс оказался вреднее праздничного обжорства

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Начинать рабочую неделю с разгрузочных дней – плохая идея. Переход от новогоднего пиршества к диетам может нанести вред здоровью, рассказала радио Sputnik диетолог-нутрициолог Арина Скоромная.
Длинные праздники оставили россиянам не только положительные эмоции, но и лишние "новогодние килограммы". Салат оливье, заправленный майонезом, и обильное употребление алкоголя не добавляют легкости весу и красоты фигуре.
"Надо садиться на жесточайшую диету сразу после праздников" – это первая мысль, которая приходит в голову россиянину сразу после длинных каникул. Однако, как рассказала радио Sputnik диетолог Арина Скоромная, такой резкий переход к голоданию нанесет вред и здоровью, и фигуре.
"Я бы рекомендовала не устраивать после таких крупных пиршеств какие-то разгрузочные дни. Это может быть вреднее и для здоровья, и для фигуры, чем нормальное питание. Такие диеты – это большой стресс для организма. Это стресс для гормональной системы, для желудка, для обмена веществ. Не нужно "садиться" на яблоки или кефир. Не нужно садиться на монодиеты после пиршеств", – считает диетолог.
Лучшим способом сбросить "новогодние килограммы" является возвращение к нормальному питанию с небольшими ограничениями. Диетолог Арина Скоромная в интервью радио Sputnik рассказала, как должен выглядеть "послепраздничный ланч".
"На ланч стоит взять только суп или только курицу с гарниром из овощей на пару. Также подойдет стейк лосося или любой другой рыбы с овощным гарниром. Если вы заботитесь о своей фигуре, то от компотов и десертов стоит отказаться. Если все-таки хотите десерт, то им могут послужить фрукты", – советует диетолог.