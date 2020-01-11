Посленовогодний детокс оказался вреднее праздничного обжорства

"Я бы рекомендовала не устраивать после таких крупных пиршеств какие-то разгрузочные дни. Это может быть вреднее и для здоровья, и для фигуры, чем нормальное питание. Такие диеты – это большой стресс для организма. Это стресс для гормональной системы, для желудка, для обмена веществ. Не нужно "садиться" на яблоки или кефир. Не нужно садиться на монодиеты после пиршеств", – считает диетолог.