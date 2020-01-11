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Пушков оценил отказ США обсуждать вывод войск из Ирака
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РИА Новости

Пушков оценил отказ США обсуждать вывод войск из Ирака

02:32 11.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter отказ США обсуждать с Ираком вывод своих войск из страны.
Соответствующее заявление Госдепартамент США опубликовал в пятницу. Так в ведомстве прокомментировали требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки вопроса вывода американских войск.
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"Это особенно полезно услышать тем, кто несет чепуху о "равноправии" в отношениях США с их союзниками. Ответ США на требования Багдада означает, что режим оккупации страны фактически сохраняется", - написал Пушков.
Требования об уходе американских военных прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как США провели на территории страны операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани. Багдад расценил это нападение как нарушение условий размещения американских сил.
Пятого января парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных военных. На следующий день главнокомандующий Вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф заявил, что подготовка механизма вывода американских войск уже началась.
Президент США Дональд Трамп в ответ на это пригрозил Ираку серьезными последствиями. По его словам, он готов ввести против Багдада такие санкции, "каких они не видели никогда". Кроме того, добавил Трамп, американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.
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