Пушков оценил отказ США обсуждать вывод войск из Ирака

"Это особенно полезно услышать тем, кто несет чепуху о "равноправии" в отношениях США с их союзниками. Ответ США на требования Багдада означает, что режим оккупации страны фактически сохраняется", - написал Пушков.

Президент США Дональд Трамп в ответ на это пригрозил Ираку серьезными последствиями. По его словам, он готов ввести против Багдада такие санкции, "каких они не видели никогда". Кроме того, добавил Трамп, американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.