Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T01:47+0300
https://ria.ru/20200111/1563277584.html
Диетолог рассказала, кому противопоказан плавленый сыр
https://cdn22.img.ria.ru/images/155071/57/1550715726_0:294:3079:2026_1036x0_80_0_0_c12bdef920d3280a005a44ca22523e96.jpg
РИА Новости

Диетолог рассказала, кому противопоказан плавленый сыр

01:47 11.01.2020
2277
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроизводство плавленого сыра
Производство плавленого сыра
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Производство плавленого сыра. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, кому противопоказан плавленый сыр.
Соломатина напомнила, что данный продукт — это обычный сыр, на который оказали воздействие солеплавителями — фосфатами. "Фосфаты в небольшом количестве безопасны", - отметила она.
Чеснок, перец чили, имбирь
6 января, 11:25
Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ
Диетолог пояснила, что опасность плавленого сыра заключается в его высокой калорийности. "Людям, страдающим ожирением или атеросклерозом, сыры показаны только в крайне небольшом количестве, ведь они содержат холестерин", – предупредила врач. По ее словам, ограничить употребление этого продукта следует и тем, кто имеет проблемы с обменом веществ.
"Надо помнить, что острые, пряные сорта плавленого сыра содержат повышенное количество соли. А она противопоказана при гипертонии, связанной, в свою очередь, с атеросклерозом", - указала Соломатина.
При этом врач предупредила, что чрезмерное употребление плавленого сыра - от полукилограмма в день - вызывает риск того, что содержащиеся в нем фосфаты вступят во взаимодействие с организмом человека и начнут вымывать кальций.
"Осторожно относиться к количеству съедаемого плавленого сыра следует, если есть нарушения в работе почек либо обмене мочевой кислоты", - добавила эксперт.
При покупке этого продукта диетолог порекомендовала обращать внимание на срок годности, так как товар с длительным сроком хранения содержит множество консервантов. Также врач посоветовала выбирать продукт естественного, неяркого цвета. При этом она предупредила, что не являются полезными различные вкусовые добавки в плавленом сыре, такие как кусочки ветчины или грибов.
Тележка с продуктами в супермаркете
8 января, 10:31
В Роскачестве назвали самые качественные отечественные товары
823015
Обсудить 1
Елена СоломатинаЗдоровьеРоссияОбщество
Рекомендуем
Народный артист РФ Евгений Петросян
Петросян прокомментировал приостановку выпуска "Смехопанорамы"
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил отказ США обсуждать вывод войск из Ирака
Иосиф Сталин
В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
СМИ: Канада требует от США разъяснить основания убийства Сулеймани
Молоток судьи
Защита журналиста "Росбалта" Шварева подала три кассационные жалобы
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
Сотрудники правоохранительных органов США
СМИ: в США участник убийства россиянина приговорен к 100 годам тюрьмы
Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
Вдова пилота Boeing рассказала о знаках, предшествовавших крушению
Сотрудник правоохранительных органов в США
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Мясные консервы под названием Сепар в сметане
Экс-депутата Рады возмутили "людоедские" консервы на Украине
Британский принц Гарри и Меган Маркл
Трамп огорчен решением принца Гарри и Меган Маркл об их статусе
Вид на город Севастополь
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42СМИ: ушедший в отставку глава Boeing не получит "золотой парашют"
04:35Россия довольна принятой СБ ООН резолюцией о помощи Сирии
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
Лента новостейМолния