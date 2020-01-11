Диетолог рассказала, кому противопоказан плавленый сыр

Соломатина напомнила, что данный продукт — это обычный сыр, на который оказали воздействие солеплавителями — фосфатами. "Фосфаты в небольшом количестве безопасны", - отметила она.

Диетолог пояснила, что опасность плавленого сыра заключается в его высокой калорийности. "Людям, страдающим ожирением или атеросклерозом, сыры показаны только в крайне небольшом количестве, ведь они содержат холестерин", – предупредила врач. По ее словам, ограничить употребление этого продукта следует и тем, кто имеет проблемы с обменом веществ.

"Надо помнить, что острые, пряные сорта плавленого сыра содержат повышенное количество соли. А она противопоказана при гипертонии, связанной, в свою очередь, с атеросклерозом", - указала Соломатина.

При этом врач предупредила, что чрезмерное употребление плавленого сыра - от полукилограмма в день - вызывает риск того, что содержащиеся в нем фосфаты вступят во взаимодействие с организмом человека и начнут вымывать кальций.

"Осторожно относиться к количеству съедаемого плавленого сыра следует, если есть нарушения в работе почек либо обмене мочевой кислоты", - добавила эксперт.