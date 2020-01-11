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Новым финдиректором "Нафтогаза" стал бывший вице-президент Shell
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РИА Новости

Новым финдиректором "Нафтогаза" стал бывший вице-президент Shell

00:37 11.01.2020
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
Офис компании "Нафтогаз" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Петрус Стефанус ван Дрил стал финансовым директором группы "Нафтогаз Украины", сообщила в пятницу пресс-служба компании.
В ноябре 2019 года Сергей Коновец, отвечавший за управление финансовыми ресурсами группы, покинул пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". В сентябре 2019 года Национальный банк подтвердил назначение Коновца на должность независимого директора наблюдательного совета государственного банка АО "Укрэксимбанк".
"Ван Дрил Петрус Стефанус 8 января назначен на должность финансового директора группы "Нафтогаз", - сообщила пресс-служба.
Отмечается, что он будет отвечать за развитие интегрированной корпоративной финансовой функции, определение финансовой политики, принципов и процедур группы "Нафтогаз". Также в его обязанности будет входить управление процессами финансового прогнозирования и планирования, обеспечение средств для финансирования стратегических инициатив группы, повышение эффективности и результативности финансовых операций.
В пресс-службе отметили, что он финансист с почти 30-летним опытом работы на разных позициях в Shell, начиная с финансового советника в дочерней компании Billion International и заканчивая должностью вице-президента Royal Dutch Shell по вопросам бухгалтерского учета и отчетности до прихода в компанию.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
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