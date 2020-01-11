Новым финдиректором "Нафтогаза" стал бывший вице-президент Shell

Эксперт рассказал, почему "Нафтогаз" хочет обновить иски к России "Нафтогаз" подаст обновленные иски к России по активам в Крыму, заявили в компании. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов прокомментировал подобные действия, а также рассказал, приведут ли они к желаемому для Киева результату.