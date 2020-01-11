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Глава Абхазии прокомментировал решение суда об отмене итогов выборов
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РИА Новости

Глава Абхазии прокомментировал решение суда об отмене итогов выборов

00:04 11.01.2020 (обновлено: 00:29 11.01.2020)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Архивное фото
СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Все противоречия вокруг результатов выборов президента будут урегулированы правовым путем, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба.
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, состоявшихся осенью 2019 года, и постановил назначить новое голосование. Вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением и намерены их опротестовать.

"Уверен, что все скоро и разногласия вокруг результатов выборов, лихорадящие общество, будут отрегулированы мирным и правовым путем", - приводятся слова Хаджимбы на официальном сайте президента Абхазии.

В свою очередь, пресс-служба главы республики назвала решение Кассационной коллегии Верховного суда об отмене итогов выборов президента незаконным и пообещала его обжаловать.
Лидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Вчера, 23:51
Оппозиция продолжает требовать отставки президента Абхазии
В пресс-службе отметили также, что "принятие (судом) решения происходило на фоне погромов в комплексе правительственных зданий, захвата администрации президента и фактического осадного положения здания Верховного суда".
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября 2019 года. Победил действующий глава республики Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент — председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния — получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными. Суд 20 сентября отказал Квицинии. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция потребовала назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

Беспорядки в Абхазии

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания Совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры перевели на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Вчера, 23:49
Власти Абхазии считают решение Верховного суда незаконным
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