Глава Абхазии прокомментировал решение суда об отмене итогов выборов

СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Все противоречия вокруг результатов выборов президента будут урегулированы правовым путем, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, состоявшихся осенью 2019 года, и постановил назначить новое голосование. Вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением и намерены их опротестовать.

"Уверен, что все скоро и разногласия вокруг результатов выборов, лихорадящие общество, будут отрегулированы мирным и правовым путем", - приводятся слова Хаджимбы на официальном сайте президента Абхазии.

В свою очередь, пресс-служба главы республики назвала решение Кассационной коллегии Верховного суда об отмене итогов выборов президента незаконным и пообещала его обжаловать.

В пресс-службе отметили также, что "принятие (судом) решения происходило на фоне погромов в комплексе правительственных зданий, захвата администрации президента и фактического осадного положения здания Верховного суда".

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября 2019 года. Победил действующий глава республики Рауль Хаджимба , набрав 47,39% голосов. Его оппонент — председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния — получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными. Суд 20 сентября отказал Квицинии. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция потребовала назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

Беспорядки в Абхазии

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания Совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры перевели на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.