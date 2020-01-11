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Скандальный парикмахер Джонатан Ван Несс написал книгу для детей
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РИА Новости

Скандальный парикмахер Джонатан Ван Несс написал книгу для детей

05:33 11.01.2020 (обновлено: 06:54 11.01.2020)
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© AP Photo / Richard ShotwellАмериканский парикмахер Джонатан Ван Несс
Американский парикмахер Джонатан Ван Несс
© AP Photo / Richard Shotwell
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американский парикмахер, телеведущий и звезда реалити-шоу Queer Eye Джонатан Ван Несс написал книгу для детей "Peanut goes for the gold" ("Крошка хочет стать чемпионкой"), сообщает Redtri.com.

"Он привнес свой фирменный жизнерадостный стиль в эту смелую и оригинальную книжку с картинками, в которой на первое место выходит радость и уверенность в себе", — прокомментировал издатель.

В книге Ван Несс рассказывает историю морской свинки по имени Крошка, которая мечтает стать художественной гимнасткой. Но для этого ей нужно научиться принимать и любить себя.
Иллюстрации подготовила Джиллиан Рейд.
© HarperCollins Книга Джонатана Ван Несса "Peanut Goes For the Gold"
Книга Джонатана Ван Несса Peanut Goes For the Gold
© HarperCollins
Книга Джонатана Ван Несса "Peanut Goes For the Gold"
Издание рассчитано на детей от четырех до восьми лет.
Официальный выход книги "Peanut goes for the gold" запланирован на 31 марта 2020 года.
Джонатан Ван Несс
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