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Культура
2020-01-11T17:36+0300
https://ria.ru/20200111/1563268474.html
Режиссер "1917" рассказал, из-за чего ему пришлось переснимать ленту
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РИА Новости

Режиссер "1917" рассказал, из-за чего ему пришлось переснимать ленту

17:36 11.01.2020
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© Фото : DreamWorks 2020Бенедикт Камбербэтч в трейлере фильма "1917"
Бенедикт Камбербэтч в трейлере фильма 1917
© Фото : DreamWorks 2020
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Сэм Мендес рассказал, что актер Эндрю Скотт сделал "больше ошибок, чем все остальные", из-за чего режиссер был вынужден переснимать картину, сообщает Independent.
Военная драма снята двумя дублями без монтажных склеек.
Скотту, который появляется только в одной сцене, нужно было зажечь сигарету, но ему это не удалось из-за неисправной зажигалки. В результате Сэм Мендес вынужден был все переснимать.
"У вас могут быть волшебные семь минут, но потом кто-то споткнется, или зажигалка не сработает, или актер забудет половину слов, и это означает, что вся работа пошла насмарку и нужно начинать сначала", - поделился Мендес.
В фильме снимались Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт и Ричард Медден. Российская премьера запланирована на 30 января 2020 года.
Кадр из трейлера к фильму 1917
6 января, 06:12Культура
Сэм Мендес отмечен "Золотым глобусом" за режиссуру картины "1917"
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КультураКолин ФертБенедикт КамбербэтчКино и сериалыНовости культуры
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