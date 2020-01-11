Режиссер "1917" рассказал, из-за чего ему пришлось переснимать ленту

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Сэм Мендес рассказал, что актер Эндрю Скотт сделал "больше ошибок, чем все остальные", из-за чего режиссер был вынужден переснимать картину, . Сэм Мендес рассказал, что актер Эндрю Скотт сделал "больше ошибок, чем все остальные", из-за чего режиссер был вынужден переснимать картину, сообщает Independent.

Военная драма снята двумя дублями без монтажных склеек.

Скотту, который появляется только в одной сцене, нужно было зажечь сигарету, но ему это не удалось из-за неисправной зажигалки. В результате Сэм Мендес вынужден был все переснимать.

"У вас могут быть волшебные семь минут, но потом кто-то споткнется, или зажигалка не сработает, или актер забудет половину слов, и это означает, что вся работа пошла насмарку и нужно начинать сначала", - поделился Мендес.