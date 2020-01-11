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Туризм
2020-01-11T12:18+0300
https://ria.ru/20200111/1563267955.html
В нацпарке ЮАР туристам запретили ставить геотеги на фото в соцсетях
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РИА Новости

В нацпарке ЮАР туристам запретили ставить геотеги на фото в соцсетях

12:18 11.01.2020
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкЛьвица с детенышами у машины с туристами в Львином сафари-парке возле города Претория, ЮАР
Львица с детенышами у машины с туристами в Львином сафари-парке возле города Претория, ЮАР
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В ЮАР руководство старейшего южноафриканского нацпарк Крюгера запретило туристам ставить геотеги на фото в соцсетях, сообщает Evening Standard.
Эксперты говорят, что браконьеры используют их, чтобы выслеживать и убивать носорогов и слонов.
"Люди будут шокированы, узнав, что их отчеты о поездке отслеживаются браконьерами", — говорит представитель нацпарка Айк Фахала. Они, как правило, имеют несколько профилей в соцсетях, отслеживают необходимую информацию по тегам, объясняет он.
В первой половине 2019 года браконьеры убили в нацпарке Крюгера 190 носорогов. Рекордное число слонов было уничтожено ими в 2018 году – 71 животное, а недавно от рук правонарушителей погибли три антилопы и жираф.
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