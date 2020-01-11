В нацпарке ЮАР туристам запретили ставить геотеги на фото в соцсетях

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В ЮАР руководство старейшего южноафриканского нацпарк Крюгера запретило туристам ставить геотеги на фото в соцсетях, сообщает Evening Standard.
Эксперты говорят, что браконьеры используют их, чтобы выслеживать и убивать носорогов и слонов.
"Люди будут шокированы, узнав, что их отчеты о поездке отслеживаются браконьерами", — говорит представитель нацпарка Айк Фахала. Они, как правило, имеют несколько профилей в соцсетях, отслеживают необходимую информацию по тегам, объясняет он.
В первой половине 2019 года браконьеры убили в нацпарке Крюгера 190 носорогов. Рекордное число слонов было уничтожено ими в 2018 году – 71 животное, а недавно от рук правонарушителей погибли три антилопы и жираф.