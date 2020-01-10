Киев воздерживается от заявлений, что упавший в Иране Boeing был сбит

"У нас есть много причин быть честными в нашем расследовании. Первая - мы хотим установить правду... Несмотря на то, что эти нации (ранее предоставившие данные - ред.) получили эту информацию самостоятельно, частями этой информации они могут поделиться с нами. Чего мы действительно хотим - результат экспертизы на местности. Мы до сих пор не получили доступа к "черным ящикам", которые являются ключевым звеном в нашем расследовании. Нам нужно собрать все кусочки", - заявил Пристайко на брифинге в пятницу.