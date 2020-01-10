Киев воздерживается от заявлений, что упавший в Иране Boeing был сбит

КИЕВ, 10 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев пока воздерживается от утверждений, что упавший в Иране Boeing был сбит, еще не изучены все доказательства, в частности, данные "черных ящиков".
"У нас есть много причин быть честными в нашем расследовании. Первая - мы хотим установить правду... Несмотря на то, что эти нации (ранее предоставившие данные - ред.) получили эту информацию самостоятельно, частями этой информации они могут поделиться с нами. Чего мы действительно хотим - результат экспертизы на местности. Мы до сих пор не получили доступа к "черным ящикам", которые являются ключевым звеном в нашем расследовании. Нам нужно собрать все кусочки", - заявил Пристайко на брифинге в пятницу.
Он также добавил, что Украина воздерживается не из политических мотивов.
Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.