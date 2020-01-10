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2020-01-10T20:30+0300
https://ria.ru/20200110/1563272623.html
У Киева нет оснований считать авиакатастрофу в Иране терактом
https://cdn21.img.ria.ru/images/156319/36/1563193639_0:63:1200:738_1036x0_80_0_0_18b9831b3abf9a78ab7fec678b8399d2.jpg
РИА Новости

У Киева нет оснований считать авиакатастрофу в Иране терактом

20:30 10.01.2020
919
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
КИЕВ, 10 янв – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в пятницу, что на данный момент нет оснований говорить о террористическом акте как причине крушения Boeing 737 в Иране.
"На сегодняшний день у нас нет достаточных оснований говорить, что на остатках самолетах есть какие-то вещества, которые указывают на террористический акт или, скажем, на ненатуральные события или ненатуральные повреждения самолета", - сказал Пристайко на брифинге, трансляцию вел украинский телеканал "Наш".
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 14:37
Эксперт исключил причастность Ирана к крушению украинского Boeing
По его словам, эксперты анализируют характер повреждений двигателей самолета. "Есть части самолета обожженные… есть те части, которые требуют очень детального изучения, например, остатков химикатов, которые могут или не могут быть отнесены к взрывчатым смесям", - уточнил Пристайко.

Не все части удалось собрать, оба двигателя есть, есть определенные важные части для нас, которые до этого времени не найдены и не собраны. Над этим работает, в первую очередь, иранская сторона.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
глава министерства иностранных дел Украины
Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.
Траур по погибшим при крушении украинского Boeing
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.

Память погибших в авиакатастрофе членов экипажа Boeing-737 почтили в Киеве
1 из 12

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.

Люди у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
2 из 12

Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.

Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
3 из 12

Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Память погибших в авиакатастрофе членов экипажа Boeing-737 почтили в Киеве
4 из 12

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.

Близкий родственник одного из членов экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране, скорбит в международном аэропорту Борисполь в Киеве
5 из 12

Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

При крушении никто не выжил.

Люди у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
6 из 12

При крушении никто не выжил.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.

Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
7 из 12

В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
8 из 12

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.

Люди у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
9 из 12

Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.

Сотрудница авиакомпании у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
10 из 12

В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.

Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране. 8 января 2019
11 из 12

Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Цветы у посольства Ирана в Киеве.

Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
12 из 12

Цветы у посольства Ирана в Киеве.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 12

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 12

Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
3 из 12

Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 12

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 12

Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 12

При крушении никто не выжил.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
7 из 12

В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 12

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
9 из 12

Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 12

В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
11 из 12

Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
12 из 12

Цветы у посольства Ирана в Киеве.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
310412
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Крушение украинского самолета в ИранеСитуация на УкраинеВадим ПристайкоМеждународные авиалинии УкраиныBoeing 737МИД УкраиныУкраинаВ мире
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