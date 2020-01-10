Киев потребует международного расследования авиакатастрофы в Иране

"Мы сейчас хотим установить истину, и для этого мы, например, хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием. Я сейчас буду говорить в 19.30 (20.30 мск) со всеми министрами иностранных дел в рамках конференц-холла. Я надеюсь, в рамках этих переговоров мы сможем достигнуть договоренности о создании международного механизма. Каждая страна будет представлена для того, чтобы было абсолютно справедливое расследование", - сказал Пристайко на брифинге в пятницу.