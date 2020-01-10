Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T21:43+0300
https://ria.ru/20200110/1563270835.html
Экс-депутата Рады возмутили "людоедские" консервы на Украине
https://cdn23.img.ria.ru/images/156326/73/1563267395_0:495:800:945_1036x0_80_0_0_0531682ab43d13cd99f3855aeba43328.jpg
РИА Новости

Экс-депутата Рады возмутили "людоедские" консервы на Украине

19:26 10.01.2020 (обновлено: 21:43 10.01.2020)
26454
© Фото : страница в Facebook "Сєпар в сметані"Мясные консервы под названием "Сепар в сметане"
Мясные консервы под названием Сепар в сметане
© Фото : страница в Facebook "Сєпар в сметані"
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
Политик опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографии мясных консервов "Сепар в сметане", которые продвигает бывший участник гражданского конфликта на юго-востоке страны Александр Грамарчук. Среди его продукции банки тушенки "Сепар в масле", "Снегирь православный" и "Сепар луганский выдержанный". На одной из них написано, что продукт "содержит кусочки русскоязычных младенцев". На этикетках изображен черно-красный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*).
Андреас Маурер. Архивное фото
2 апреля 2018, 16:04
"Это геноцид". Немецкий депутат рассказал о ситуации в Донбассе
Кроме консервов, в продаже есть соусы "Hell Daddy" с надписью "Смерть врагам".
Как пишет "Украина.ру", товары распространяли на рождественских ярмарках в Виннице, где воевавшие в Донбассе устроили сбор средств для ВСУ.
Журавко назвал эту продукцию глумлением над усопшими и призывом к людоедству. Он заявил, что на Украине "не осталось ничего человеческого".
"И вы хотите, чтобы после всего этого увиденного на фотографиях люди Донецка и Луганска вернулись на Украину?" — написал он в фейсбуке.
© Фото : страница в Facebook "Сєпар в сметані"Мясные консервы под названием "Сепар в сметане"
Мясные консервы под названием Сепар в сметане
© Фото : страница в Facebook "Сєпар в сметані"
Мясные консервы под названием "Сепар в сметане"
Журавко подчеркнул, что власти не обращают внимания на подобные провокации.
"А ведь здесь прямой антисемитизм, разжигание ненависти, глумление над усопшими людьми, каннибализм! И вы хотите сказать, что вы с помощью таких моральных уродов построите государство? Да у вас его просто не будет!" — считает он.
Как написал политик, ему стыдно за своих соотечественников.
Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
231771534192
Обсудить 30
Вооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныАлексей ЖуравкоСитуация на УкраинеДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Животные!
10 января, 19:30
Стас Титов
11200401
Укронационалисты ещё раз показали своё «лицо».
10 января, 19:36
Руслан Тлеуж
8300010
Рекомендуем
Вид на город Севастополь
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Самолеты авиакомпании Nordwind
Названа причина жесткой посадки самолета Nordwind в Анталье
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Иосиф Сталин
В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине
USS Farragut
Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблем
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов
МИД вернул Украине ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма
USS Farragut
Российский корабль нагнал американский эсминец в Аравийском море
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
Кинопроектор и катушки с фильмами
ВГТРК приостановила производство "Смехопанорамы" и "Утренней почты"
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СБУ назвала приоритетные версии причин авиакатастрофы Boeing в Иране
Программа Сам себе режиссер
Шоу "Сам себе режиссер" закрыли после 28 лет в эфире
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
02:33США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Лента новостейМолния