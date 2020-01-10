Экс-депутата Рады возмутили "людоедские" консервы на Украине

© Фото : страница в Facebook "Сєпар в сметані" Мясные консервы под названием "Сепар в сметане"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Экс-депутат Верховной радывозмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса

Политик опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографии мясных консервов "Сепар в сметане", которые продвигает бывший участник гражданского конфликта на юго-востоке страны Александр Грамарчук. Среди его продукции банки тушенки "Сепар в масле", "Снегирь православный" и "Сепар луганский выдержанный". На одной из них написано, что продукт "содержит кусочки русскоязычных младенцев". На этикетках изображен черно-красный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*).

Кроме консервов, в продаже есть соусы "Hell Daddy" с надписью "Смерть врагам".

Как пишет "Украина.ру" , товары распространяли на рождественских ярмарках в Виннице, где воевавшие в Донбассе устроили сбор средств для ВСУ.

Журавко назвал эту продукцию глумлением над усопшими и призывом к людоедству. Он заявил, что на Украине "не осталось ничего человеческого".

"И вы хотите, чтобы после всего этого увиденного на фотографиях люди Донецка и Луганска вернулись на Украину?" — написал он в фейсбуке

© Фото : страница в Facebook "Сєпар в сметані" Мясные консервы под названием "Сепар в сметане" © Фото : страница в Facebook "Сєпар в сметані" Мясные консервы под названием "Сепар в сметане"

Журавко подчеркнул, что власти не обращают внимания на подобные провокации.

"А ведь здесь прямой антисемитизм, разжигание ненависти, глумление над усопшими людьми, каннибализм! И вы хотите сказать, что вы с помощью таких моральных уродов построите государство? Да у вас его просто не будет!" — считает он.

Как написал политик, ему стыдно за своих соотечественников.

Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.