Молебен о грехе аборта пройдет в Киеве в день вифлеемских младенцев

Служба в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской Лавры

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Покаянный молебен о грехе убийства детей при абортах состоится 11 января, в день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, в Киево-Печерской лавре, говорится в сообщении на сайте Украинской православной церкви.

Вифлеемский младенцы были убиты в Вифлееме по приказу иудейского правителя Ирода, который таким образом хотел расправиться с родившимся в этом городе Иисусом Христом. Ирод не знал, где именно находится Богомладенец.

"Во время молебна верующие зажгут 1000 свечей за жертв абортов. Участники богослужения смогут поклониться мощам Вифлеемского младенца-мученика", - сообщили в УПЦ.

Молебен пройдет в Аннозачатиевском храме Киево-Печерской лавры. По благословению митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, его совершит викарий Киевской митрополии епископ Белогородский Сильвестр. Организатором мероприятия выступают Украинская православная церковь и ряд общественных организаций.

"Совместная молитва способна помочь жить дальше тем женщинам, которые решили избавиться от еще нерожденного ребенка", - отмечают инициаторы молебна.