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Религия и мировоззрение
2020-01-10T20:29+0300
https://ria.ru/20200110/1563270778.html
Молебен о грехе аборта пройдет в Киеве в день вифлеемских младенцев
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РИА Новости

Молебен о грехе аборта пройдет в Киеве в день вифлеемских младенцев

19:24 10.01.2020 (обновлено: 20:29 10.01.2020)
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© Фото : сайт Украинской православной церкви Служба в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской Лавры
Служба в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской Лавры
© Фото : сайт Украинской православной церкви
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Покаянный молебен о грехе убийства детей при абортах состоится 11 января, в день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, в Киево-Печерской лавре, говорится в сообщении на сайте Украинской православной церкви.
Вифлеемский младенцы были убиты в Вифлееме по приказу иудейского правителя Ирода, который таким образом хотел расправиться с родившимся в этом городе Иисусом Христом. Ирод не знал, где именно находится Богомладенец.
"Во время молебна верующие зажгут 1000 свечей за жертв абортов. Участники богослужения смогут поклониться мощам Вифлеемского младенца-мученика", - сообщили в УПЦ.
Молебен пройдет в Аннозачатиевском храме Киево-Печерской лавры. По благословению митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, его совершит викарий Киевской митрополии епископ Белогородский Сильвестр. Организатором мероприятия выступают Украинская православная церковь и ряд общественных организаций.
"Совместная молитва способна помочь жить дальше тем женщинам, которые решили избавиться от еще нерожденного ребенка", - отмечают инициаторы молебна.
По официальным данным, которые приводит Информационно-просветительский отдел УПЦ, ежегодно в Украине от искусственных абортов погибают около 50 тысяч младенцев. Как считают в Церкви, в действительности цифра "гораздо больше". Присоединиться к общей молитве в Аннозачатиевском храме, которая начнется ровно в полдень по киевскому времени, смогут все желающие, уточнили в УПЦ.
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