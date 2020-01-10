Богданов обсудил со спецпосланником ООН кризис в Ливии

"В ходе (разговора) обсуждалась проблематика урегулирования ливийского кризиса с акцентом на задачу эффективной координации соответствующих международных усилий", - говорится в сообщении министерства.

Ливия станет второй Сирией, если не будет мирного решения, заявил Маас

Ливия станет второй Сирией, если не будет мирного решения, заявил Маас

Правительство в Триполи запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.