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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-01-10T18:43+0300
https://ria.ru/20200110/1563268874.html
Руденя: нацпроекты позволяют улучшить демографию в Верхневолжье
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РИА Новости

Руденя: нацпроекты позволяют улучшить демографию в Верхневолжье

18:43 10.01.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 10 янв – РИА Новости. Национальные проекты сегодня дают возможность сделать новый шаг по улучшению демографии в регионе, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
По сообщению пресс-службы областного правительства, глава региона вместе с главой Минпросвета России посетили недавно открытый в рамках национального проекта "Демография" в Старице детский сад, рассчитанный на 150 мест.
По словам губернатора, строительство новых образовательных учреждений, комплексное развитие комфортной городской среды, создание современной инфраструктуры является ключевым фактором развития малых городов и исторических поселений.

"Самый главный показатель для нас - это то, что после того, как мы открываем новые современные школы и детские сады в муниципалитетах, там появляется молодёжь, создаются рабочие места. Национальные проекты сегодня дают возможность сделать новый шаг по улучшению демографии в регионе", — отметил губернатор.

По информации пресс-службы, детский сад оснащен всей необходимой мебелью, инвентарем, игрушками, развивающими пособиями. Здание отапливается от собственной котельной, территория оборудована современными системами внутреннего и наружного видеонаблюдения.
В 2019 году в Тверской области также начал работу новый детский сад в посёлке Калашниково Лихославльского района, школа на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне "Юность" в Твери.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
18 декабря 2019, 15:33
Топилин рассказал о реализации нацпроекта "Демография"
Строятся детские сады на 100 и 150 мест соответственно в тверских микрорайонах "Южный" и "Юность". Всего до 2021 года в Тверской области предусмотрено строительство 4 дошкольных учреждений в Твери, по одному — в Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, посёлке Ривицкий Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского района. Открытие детских садов позволит ввести 1710 новых мест для детей до 3 лет.
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
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