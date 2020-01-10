Руденя: нацпроекты позволяют улучшить демографию в Верхневолжье

ТВЕРЬ, 10 янв – РИА Новости. Национальные проекты сегодня дают возможность сделать новый шаг по улучшению демографии в регионе, заявил губернатор Тверской области Национальные проекты сегодня дают возможность сделать новый шаг по улучшению демографии в регионе, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя

По сообщению пресс-службы областного правительства, глава региона вместе с главой Минпросвета России посетили недавно открытый в рамках национального проекта "Демография" в Старице детский сад, рассчитанный на 150 мест.

По словам губернатора, строительство новых образовательных учреждений, комплексное развитие комфортной городской среды, создание современной инфраструктуры является ключевым фактором развития малых городов и исторических поселений.

"Самый главный показатель для нас - это то, что после того, как мы открываем новые современные школы и детские сады в муниципалитетах, там появляется молодёжь, создаются рабочие места. Национальные проекты сегодня дают возможность сделать новый шаг по улучшению демографии в регионе", — отметил губернатор.

По информации пресс-службы, детский сад оснащен всей необходимой мебелью, инвентарем, игрушками, развивающими пособиями. Здание отапливается от собственной котельной, территория оборудована современными системами внутреннего и наружного видеонаблюдения.

В 2019 году в Тверской области также начал работу новый детский сад в посёлке Калашниково Лихославльского района, школа на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне "Юность" в Твери.