Нижегородская область разработала проект модернизации здравоохранения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Программа модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области направлена в министерство здравоохранения России 10 января, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Основная цель программы модернизации - обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. Для достижения этой цели распоряжением правительства Нижегородской области была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли 11 органов исполнительной власти региона.
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"Разработка программы стартовала сразу после совещания по модернизации первичного звена здравоохранения, которое провел президент России Владимир Путин 20 августа 2019 года. По его поручению на эти цели до 2024 года будет дополнительно выделено 550 миллиардов рублей, и, конечно, наша задача - претендовать на максимальный объем средств. Это станет серьёзным дополнением к мероприятиям, предусмотренным национальным проектом "Здравоохранение", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Он отметил, что в регионе стартует программа капитального ремонта медучреждений. "Все это позволит обеспечить достаточно серьезные финансовые вливания в рамках системного подхода", - добавил глава региона.
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"При разработке программы был проведен анализ размещения медицинских объектов, учитывающий численность населения и состояние транспортной инфраструктуры. Работа велась совместно с муниципалитетами, для того чтобы понимать реальное положение дел на каждой конкретной территории. К настоящему моменту времени в программу включены 89 медицинских организаций первичного звена. Прежде всего, это центральные районные больницы, в ведении которых находятся фельдшерско-акушерские пункты", - подчеркнул Никитин.
По словам губернатора, утверждение направленной на согласование в Минздрав России региональной программы модернизации первичного звена с учетом замечаний федерального ведомства будет проведено до 1 июля 2020 года.