Нижегородская область разработала проект модернизации здравоохранения

"Разработка программы стартовала сразу после совещания по модернизации первичного звена здравоохранения, которое провел президент России Владимир Путин 20 августа 2019 года. По его поручению на эти цели до 2024 года будет дополнительно выделено 550 миллиардов рублей, и, конечно, наша задача - претендовать на максимальный объем средств. Это станет серьёзным дополнением к мероприятиям, предусмотренным национальным проектом "Здравоохранение", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.