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ЕЭК рассмотрит вопрос запрета некурительных смесей с никотином в ЕАЭС
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РИА Новости

ЕЭК рассмотрит вопрос запрета некурительных смесей с никотином в ЕАЭС

18:31 10.01.2020 (обновлено: 18:33 10.01.2020)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийСнюс
Снюс
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассмотрит вопрос запрета никотинсодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза, сообщили РИА Новости в пресс-службе комиссии.
Ранее в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотинсодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза.
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"В связи с заявлением председателя правительства РФ, комиссия, безусловно, рассмотрит с участием государств-членов ЕАЭС эту проблему для принятия единого решения", - заявили в ЕЭК.
Тем не менее в ЕЭК отметили, что в повестке такой вопрос пока не стоит.
"В повестке заседаний органов ЕАЭС данный вопрос пока не значился", - уточнили в комиссии.
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Евразийский экономический союзДмитрий МедведевЕвразийская экономическая комиссияРоссияЭкономика
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