ЕЭК рассмотрит вопрос запрета некурительных смесей с никотином в ЕАЭС

Сайты по продаже некурительных смесей с никотином будут блокировать

Сайты по продаже некурительных смесей с никотином будут блокировать

"В связи с заявлением председателя правительства РФ, комиссия, безусловно, рассмотрит с участием государств-членов ЕАЭС эту проблему для принятия единого решения", - заявили в ЕЭК.

Тем не менее в ЕЭК отметили, что в повестке такой вопрос пока не стоит.