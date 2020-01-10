В Самаре очевидцы ограбления отняли у преступника похищенные деньги

По данным полиции, покупатель магазина на улице Финютина вечером 27 декабря дождался, когда все посетители уйдут, и, угрожая сотруднице молотком, перепрыгнул через прилавок, забрал из кассы более 8 тысяч рублей, после чего выбежал из помещения. Полицейские выяснили, что в этот момент в магазин входили двое покупателей, которые остановили нападавшего, отобрали у него молоток и похищенные средства, но затем ему удалось оттолкнуть мужчин и скрыться.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на одной из улиц города был опознан и задержан предполагаемый злоумышленник 1990 года рождения… По ходатайству органов предварительного следствия судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Задержанный подозревается по статье УК РФ "Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Уточняется, что фигурант дела ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж, хищение автомобиля, хранение наркотиков и кражу.
"Правоохранители проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям", - добавили в главке.