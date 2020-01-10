В Самаре очевидцы ограбления отняли у преступника похищенные деньги

САРАТОВ, 10 янв - РИА Новости. Самарская полиция задержала ранее судимого местного жителя по подозрению в разбойном нападении на магазин, при котором очевидцам удалось отнять у преступника похищенные средства и молоток, сообщает областной главк МВД.

По данным полиции, покупатель магазина на улице Финютина вечером 27 декабря дождался, когда все посетители уйдут, и, угрожая сотруднице молотком, перепрыгнул через прилавок, забрал из кассы более 8 тысяч рублей, после чего выбежал из помещения. Полицейские выяснили, что в этот момент в магазин входили двое покупателей, которые остановили нападавшего, отобрали у него молоток и похищенные средства, но затем ему удалось оттолкнуть мужчин и скрыться.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на одной из улиц города был опознан и задержан предполагаемый злоумышленник 1990 года рождения… По ходатайству органов предварительного следствия судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Задержанный подозревается по статье УК РФ "Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Уточняется, что фигурант дела ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж, хищение автомобиля, хранение наркотиков и кражу.