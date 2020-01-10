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США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск
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РИА Новости

США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

17:47 10.01.2020 (обновлено: 18:15 10.01.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.

"На данный момент любая делегация, которую пошлют в Ирак, будет занята обсуждением того, как обновить наше стратегическое партнерство — не обсуждением вывода войск, а того, как правильно и подходящим образом разместить наши силы на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении.

При этом в ведомстве отметили, что нужно провести с иракскими властями переговоры не только о безопасности, но и о финансовом, экономическом и дипломатическом партнерстве, и подчеркнули, что Америка — это "сила добра на Ближнем Востоке".
О том, что Вашингтон должен прислать в Ирак своих представителей для разработки механизма вывода иностранных военных, Абд аль-Махди заявил в телефонном разговоре c госсекретарем США Майком Помпео. При этом он отметил, что Багдад желает сохранить "лучшие отношения с соседними и дружественными странами".
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Требования об уходе американских военных прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как США провели на территории страны операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани. Багдад расценил это нападение как нарушение условий размещения американских сил.
Пятого января парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных военных. На следующий день главнокомандующий Вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф заявил, что подготовка механизма вывода американских войск уже началась.
Президент США Дональд Трамп в ответ на это пригрозил Ираку серьезными последствиями. По его словам, он готов ввести против Багдада такие санкции, "каких они не видели никогда". Кроме того, добавил Трамп, американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.
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