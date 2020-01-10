В Ливане произошли столкновения на митингах, пострадали 14 военных

БЕЙРУТ, 10 янв - РИА Новости. Митингующие попытались перекрыть транспортное движение у здания муниципалитета Бейрута, в результате чего начались столкновения с противниками массовых акций, сообщает ливанский телеканал LBC. Армия, в свою очередь, сообщила о 14 раненых военнослужащих в ходе столкновений в Триполи.
По данным телеканала, полиция и прибывшие на место подразделения армии смогли взять ситуацию в Бейруте под контроль, не допустив продолжения массовой драки между антиправительственными демонстрантами и их противниками. Митингующие в свою очередь смогли частично перекрыть дорогу у здания газеты "Ан-Нахар" в центре Бейрута, куда стягиваются дополнительные силы полиции.
Акция у здания муниципалитета проходила под лозунгами против коррупции.
Тем временем на севере страны в городе Триполи, как сообщает пресс-служба армии Ливана, в ходе демонстраций митингующие начали забрасывать военных камнями, ранения получили 14 военнослужащих. Восемь активистов задержаны.
Ливан переживает сильный экономический и финансовый кризис, на фоне которого 17 октября начались массовые антиправительственные демонстрации, повлекшие отставку правительства Саада Харири. Политические силы прилагают все усилия для формирования нового правительства, способного вывести страну из кризиса. Президент Мишель Аун поручил бывшему министру образования Хассана Диябу занять кресло премьер-министра и сформировать новый кабинет министров.
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