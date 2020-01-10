В Ливане произошли столкновения на митингах, пострадали 14 военных

По данным телеканала, полиция и прибывшие на место подразделения армии смогли взять ситуацию в Бейруте под контроль, не допустив продолжения массовой драки между антиправительственными демонстрантами и их противниками. Митингующие в свою очередь смогли частично перекрыть дорогу у здания газеты "Ан-Нахар" в центре Бейрута, куда стягиваются дополнительные силы полиции.