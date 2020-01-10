В Пензе машина после столкновения с другим авто сбила трех детей

ДТП произошло в 15.05 мск у дома №14 по улице Коннозаводская.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Chevrolet Niva под управлением 58-летнего мужчины и УАЗ под управлением 68-летнего мужчины, после чего автомобиль Chevrolet Niva сбил троих мальчиков 2006 года рождения. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для осмотра", - сказали в пресс-службе.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, детали происшествия уточняются, добавили в ведомстве.
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