Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T16:43+0300
https://ria.ru/20200110/1563262622.html
В Пензе машина после столкновения с другим авто сбила трех детей
https://cdn24.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_0:88:3228:1904_1036x0_80_0_0_93a782d2b0f832420d7175e59740a079.jpg
РИА Новости

В Пензе машина после столкновения с другим авто сбила трех детей

16:43 10.01.2020
217
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 10 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль в пятницу после столкновения с другой машиной сбил троих 13-летних пешеходов в Пензе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 15.05 мск у дома №14 по улице Коннозаводская.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Chevrolet Niva под управлением 58-летнего мужчины и УАЗ под управлением 68-летнего мужчины, после чего автомобиль Chevrolet Niva сбил троих мальчиков 2006 года рождения. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для осмотра", - сказали в пресс-службе.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, детали происшествия уточняются, добавили в ведомстве.
Место ДТП в Острогожске. 9 января 2020
9 января, 22:40
Жителя Воронежской области сбили во время оформления ДТП
020171
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФПензаПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку по факту пропажи школьницы под Екатеринбургом
Полицейский
Полиция задержала участника потасовки с сыном Жванецкого
Гражданин Норвегии Фруде Берг
Берг заявил о наказании сотрудников спецслужб Норвегии после провала
Врачи во время операции
Уфимские врачи спасли беременную женщину с ножевым ранением живота
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время личного приема граждан в Москве
Бастрыкин поручил найти виновных в сносе исторического здания в Уфе
Сотрудник полиции
В Самаре очевидцы ограбления отняли у преступника похищенные деньги
Автомобиль скорой медицинской помощи
Пострадавшие в ДТП в Пензе дети избежали серьезных травм
Автомобиль Следственного комитета России
СК проверяет бурятского политика на причастность к смертельному ДТП
Джон Салливан
Новый посол США в России Салливан прибудет в Москву до конца января
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Япония не убедила Россию в вопросе размещения американской системы ПРО
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Власти Абхазии считают решение Верховного суда незаконным
Место ДТП в Острогожске. 9 января 2020
Жителя Воронежской области сбили во время оформления ДТП
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
США предложили Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране
Улицы Красноярска
В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году
Председатель компании Unitel SA Изабель Хосе Душ Сантуш
Богатейшая женщина Африки – россиянка по рождению, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
02:33США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Лента новостейМолния