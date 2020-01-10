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В Совфеде пройдут слушания по проекту о посмертном донорстве
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РИА Новости

В Совфеде пройдут слушания по проекту о посмертном донорстве

16:25 10.01.2020
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© Depositphotos / chanawitПациент перед операцией
Пациент перед операцией
© Depositphotos / chanawit
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сенаторы намерены в рамках весенней сессии палаты провести парламентские слушания по законопроекту о посмертном донорстве с участием представителей ведомств, экспертов, сообщил РИА Новости в пятницу глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
В конце прошлого года Минздрав опубликовал законопроект о донорстве органов, который может вступить в силу с 1 июня 2021 года. Документ предусматривает создание реестра, в котором будет указана позиция граждан о посмертном донорстве.
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"Нужно провести парламентские слушания по законопроекту о донорстве, документ очень долго ходил по инстанциям - около пяти лет", - сказал Рязанский.
По его мнению, работа над законопроектом должна быть ускорена, но нужно учитывать, что тема крайне деликатная.
"Наша высокотехнологичная медицина испытывает трудности из-за нехватки донорского материала. Врачи готовы спасать жизни людей, но должны быть проработаны все условия для этого", - отметил законодатель.
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Он также полагает, что "тема превентивного согласия граждан на донорство требует дополнительного обсуждения".
По словам сенатора, нужна норма, которая бы не обидела людей, но при этом несла гуманистическую функцию - спасения человеческих жизней.
"Как все это продумать, проработать, чтобы избежать любых злоупотреблений - все это требует обсуждения", - заключил парламентарий.
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