В Совфеде пройдут слушания по проекту о посмертном донорстве

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сенаторы намерены в рамках весенней сессии палаты провести парламентские слушания по законопроекту о посмертном донорстве с участием представителей ведомств, экспертов, сообщил РИА Новости в пятницу глава социального комитета Валерий Рязанский. Сенаторы намерены в рамках весенней сессии палаты провести парламентские слушания по законопроекту о посмертном донорстве с участием представителей ведомств, экспертов, сообщил РИА Новости в пятницу глава социального комитета Совфеда

В конце прошлого года Минздрав опубликовал законопроект о донорстве органов, который может вступить в силу с 1 июня 2021 года. Документ предусматривает создание реестра, в котором будет указана позиция граждан о посмертном донорстве.

Слышали новость? Попрощайтесь с почками. В России хотят ввести донорство по умолчанию

"Нужно провести парламентские слушания по законопроекту о донорстве, документ очень долго ходил по инстанциям - около пяти лет", - сказал Рязанский.

По его мнению, работа над законопроектом должна быть ускорена, но нужно учитывать, что тема крайне деликатная.

"Наша высокотехнологичная медицина испытывает трудности из-за нехватки донорского материала. Врачи готовы спасать жизни людей, но должны быть проработаны все условия для этого", - отметил законодатель.

Он также полагает, что "тема превентивного согласия граждан на донорство требует дополнительного обсуждения".

По словам сенатора, нужна норма, которая бы не обидела людей, но при этом несла гуманистическую функцию - спасения человеческих жизней.