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В России возбудили первое уголовное дело за самовольную добычу янтаря
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РИА Новости

В России возбудили первое уголовное дело за самовольную добычу янтаря

16:19 10.01.2020 (обновлено: 17:11 10.01.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАукцион "Янтарь-инклюз" в Калининграде
Аукцион Янтарь-инклюз в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 10 янв - РИА Новости. Житель Калининградской области стал фигурантом уголовного дела за самовольную добычу янтаря – первого после вступления в силу нового федерального закона об уголовной ответственности за незаконную добычу полудрагоценных камней, сообщила журналистам представитель УМВД по региону Светлана Поставничая.
В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней для лиц, ранее подвергнутых административному наказанию за аналогичное нарушение.
"В связи с тем, что задержанный в районе поселка Вербное по подозрению в незаконной добыче янтаря 40-летний мужчина ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения, органами следствия в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 255 Уголовного кодекса РФ (самовольная добыча янтаря). Расследование продолжается", - сказала Поставничая, отметив, что это первое уголовное дело, возбужденное по этой статье.
Наказание может представлять собой штраф до 1 миллиона рублей, возможно и лишение свободы до двух лет. Если стоимость добытых камней превышает 1 миллион рублей, то штраф увеличивается до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы - до четырех лет.
Янтарь
19 декабря 2019, 12:17
На Урале пресекли незаконный вывоз 19 килограммов янтаря в Китай
Ранее калининградский губернатор Антон Алиханов говорил, что рассчитывает на то, что введение уголовного наказания за незаконную добычу янтаря поможет бороться с деятельностью злостных нарушителей - "черных копателей", работа которых наносит серьезный вред землям. По его словам, значительно сократить число нелегальных карьеров по добыче янтаря позволило введение с 2018 года крупных штрафов. До этого незаконных добытчиков янтаря наказывали штрафом всего в несколько сотен рублей.
Янтарь добывают на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен) в Калининградской области, где, по оценкам специалистов, сосредоточены около 90% его разведанных мировых запасов. Единственное в России предприятие, ведущее промышленную добычу минерала - Калининградский янтарный комбинат (входит в госкорпорацию "Ростех").
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Антон АлихановЯнтарьВладимир ПутинКалининградская областьПроисшествия
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