В России возбудили первое уголовное дело за самовольную добычу янтаря

КАЛИНИНГРАД, 10 янв - РИА Новости. Житель Житель Калининградской области стал фигурантом уголовного дела за самовольную добычу янтаря – первого после вступления в силу нового федерального закона об уголовной ответственности за незаконную добычу полудрагоценных камней, сообщила журналистам представитель УМВД по региону Светлана Поставничая.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней для лиц, ранее подвергнутых административному наказанию за аналогичное нарушение.

"В связи с тем, что задержанный в районе поселка Вербное по подозрению в незаконной добыче янтаря 40-летний мужчина ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения, органами следствия в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 255 Уголовного кодекса РФ (самовольная добыча янтаря). Расследование продолжается", - сказала Поставничая, отметив, что это первое уголовное дело, возбужденное по этой статье.

Наказание может представлять собой штраф до 1 миллиона рублей, возможно и лишение свободы до двух лет. Если стоимость добытых камней превышает 1 миллион рублей, то штраф увеличивается до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы - до четырех лет.

Ранее калининградский губернатор Антон Алиханов говорил, что рассчитывает на то, что введение уголовного наказания за незаконную добычу янтаря поможет бороться с деятельностью злостных нарушителей - "черных копателей", работа которых наносит серьезный вред землям. По его словам, значительно сократить число нелегальных карьеров по добыче янтаря позволило введение с 2018 года крупных штрафов. До этого незаконных добытчиков янтаря наказывали штрафом всего в несколько сотен рублей.