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Медведев проведет встречу по усилению контроля за товарами с никотином
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РИА Новости

Медведев проведет встречу по усилению контроля за товарами с никотином

16:04 10.01.2020 (обновлено: 16:20 10.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев проводит сеанс видеосвязи с руководителями главных управлений МЧС
Председатель правительства Дмитрий Медведев проводит сеанс видеосвязи с руководителями главных управлений МЧС
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в пятницу встречу с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой по вопросу контроля за оборотом продукции с никотином, сообщает пресс-служба правительства.
"Десятого января Дмитрий Медведев проведет рабочую встречу с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой по вопросу усиления контроля за оборотом никотинсодержащей продукции", - говорится в сообщении.
Снюс
23 декабря 2019, 16:43
"Ситуация критическая". Эксперты о пользе запрета на аналоги снюсаСенаторы попросили кабмин приостановить продажу никотиносодержащей продукции. Депутаты и эксперты поддержали инициативу и рассказали, какие еще проблемы, кроме вреда для здоровья, связаны с реализацией такой продукции.
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Дмитрий МедведевОбщество
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