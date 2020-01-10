Медведев проведет встречу по усилению контроля за товарами с никотином

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в пятницу встречу с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой по вопросу контроля за оборотом продукции с никотином, сообщает пресс-служба правительства.
"Десятого января Дмитрий Медведев проведет рабочую встречу с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой по вопросу усиления контроля за оборотом никотинсодержащей продукции", - говорится в сообщении.
23 декабря 2019, 16:43"Ситуация критическая". Эксперты о пользе запрета на аналоги снюсаСенаторы попросили кабмин приостановить продажу никотиносодержащей продукции. Депутаты и эксперты поддержали инициативу и рассказали, какие еще проблемы, кроме вреда для здоровья, связаны с реализацией такой продукции.