Медведев проведет встречу по усилению контроля за товарами с никотином

"Ситуация критическая". Эксперты о пользе запрета на аналоги снюса Сенаторы попросили кабмин приостановить продажу никотиносодержащей продукции. Депутаты и эксперты поддержали инициативу и рассказали, какие еще проблемы, кроме вреда для здоровья, связаны с реализацией такой продукции.