Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T16:18+0300
https://ria.ru/20200110/1563260002.html
В Совфеде предложили штрафовать за продажу снюсов на миллион рублей
https://cdn24.img.ria.ru/images/156271/58/1562715877_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d44dc5db2226bf9f73758ebcbd4b1fa9.jpg
РИА Новости

В Совфеде предложили штрафовать за продажу снюсов на миллион рублей

16:05 10.01.2020 (обновлено: 16:18 10.01.2020)
141
© РИА Новости / Константин МихальчевскийСнюс
Снюс
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму поправки о запрете продажи в РФ никотиносодержащих смесей ко второму чтению законопроекта, приравнивающего электронные сигареты, вейпы и кальяны к табачной продукции, заявил РИА Новости в пятницу глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты к табачным изделиям. За курение таких сигарет в запрещенных местах штраф будет составлять от 500 до 1 тысячи рублей, как и предусмотрено антитабачным законодательством. За нарушение правил торговли электронными сигаретами штраф для юрлиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, как и при ненадлежащей торговле табачными изделиями.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. 10 января 2020
Вчера, 15:36
Медведев назвал "редкой гадостью" некурительные смеси с никотином
"Мы внесли в Госдуму поправки о запрете торговли в РФ никотиносодержащими снюсами, они будут обсуждаться ко второму чтению законопроекта об электронных сигаретах", - сказал парламентарий.
По его словам, комитет Госдумы по здравоохранению соберет все предложения, в том числе от авторов аналогичных инициатив и от регионов.
По словам Рязанского, нужно усиливать и меры административного и финансового контроля за нарушением правил торговли табачной продукцией и нарушением запрета на реализацию никотиносодержащих смесей. "Я полагаю, для юридических лиц штраф должен составлять до 1 миллиона рублей", - подчеркнул законодатель.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед совещанием о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Вчера, 16:08
Колокольцев рассказал об уголовных делах о незаконной продаже снюсов
Глава комитета СФ также поддержал предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева запретить никотиновые смеси на территории всего Евразийского союза.
"Обращаться к нашим партнерам по ЕАЭС надо. Мы, естественно, свой закон примем. Но в государствах, где подобного запрета нет, возможно использование серых схем по продвижению этой запрещенной продукции в России", - сказал законодатель.
По его мнению, нужно принять общее решение на всем пространстве Евразийского союза.
"Наши партнеры могли бы взять за основу российский закон как базовый и принять свои национальные решения", - пояснил Рязанский.
Дмитрий Медведев, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и руководитель федеральной службы Роспотребнадзор Анна Попова во время встречи
Вчера, 15:10
Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС
1300101
Обсудить 2
Спортсмены и команды
Россия
Валерий РязанскийСовет Федерации РФ
Рекомендуем
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед совещанием о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Колокольцев рассказал об уголовных делах о незаконной продаже снюсов
Председатель правительства Дмитрий Медведев проводит сеанс видеосвязи с руководителями главных управлений МЧС
Медведев проведет встречу по усилению контроля за товарами с никотином
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. 10 января 2020
Медведев назвал "редкой гадостью" некурительные смеси с никотином
Снюс
В России изъяли около миллиона единиц некурительной продукции
Председатель компании Unitel SA Изабель Хосе Душ Сантуш
Богатейшая женщина Африки – россиянка по рождению, сообщил источник
Пациент перед операцией
В Совфеде пройдут слушания по проекту о посмертном донорстве
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время личного приема граждан в Москве
Бастрыкин поручил найти виновных в сносе исторического здания в Уфе
Борис Менделевич
В Госдуме выступили за скорейшее принятие закона о нетабачных смесях
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание на территории гостиничного комплекса Мрия в Ялте
В 2019 году Крым посетили свыше 7,4 миллиона туристов, сообщил Путин
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на станцию Симферополь
Путин назвал дату запуска товарных составов по Крымскому мосту
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing
Аукцион Янтарь-инклюз в Калининграде
В России возбудили первое уголовное дело за самовольную добычу янтаря
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед совещанием о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Колокольцев рассказал о подготовленном МВД проекте запрета снюсов
Продажа сигарет
Эксперт оценил последствия запрета никотиновых смесей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
02:33США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Лента новостейМолния