В Совфеде предложили штрафовать за продажу снюсов на миллион рублей

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму поправки о запрете продажи в РФ никотиносодержащих смесей ко второму чтению законопроекта, приравнивающего электронные сигареты, вейпы и кальяны к табачной продукции, заявил РИА Новости в пятницу глава социального комитета Валерий Рязанский. Сенаторы внесли в Госдуму поправки о запрете продажи в РФ никотиносодержащих смесей ко второму чтению законопроекта, приравнивающего электронные сигареты, вейпы и кальяны к табачной продукции, заявил РИА Новости в пятницу глава социального комитета Совфеда

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты к табачным изделиям. За курение таких сигарет в запрещенных местах штраф будет составлять от 500 до 1 тысячи рублей, как и предусмотрено антитабачным законодательством. За нарушение правил торговли электронными сигаретами штраф для юрлиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, как и при ненадлежащей торговле табачными изделиями.

"Мы внесли в Госдуму поправки о запрете торговли в РФ никотиносодержащими снюсами, они будут обсуждаться ко второму чтению законопроекта об электронных сигаретах", - сказал парламентарий.

По его словам, комитет Госдумы по здравоохранению соберет все предложения, в том числе от авторов аналогичных инициатив и от регионов.

По словам Рязанского, нужно усиливать и меры административного и финансового контроля за нарушением правил торговли табачной продукцией и нарушением запрета на реализацию никотиносодержащих смесей. "Я полагаю, для юридических лиц штраф должен составлять до 1 миллиона рублей", - подчеркнул законодатель.

Глава комитета СФ также поддержал предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева запретить никотиновые смеси на территории всего Евразийского союза.

"Обращаться к нашим партнерам по ЕАЭС надо. Мы, естественно, свой закон примем. Но в государствах, где подобного запрета нет, возможно использование серых схем по продвижению этой запрещенной продукции в России", - сказал законодатель.

По его мнению, нужно принять общее решение на всем пространстве Евразийского союза.