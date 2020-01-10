Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T15:51+0300
https://ria.ru/20200110/1563259726.html
Хорватия оценила возможность расширения состава ЕС
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_98305fd3499351c029b6b6f5acab2954.jpg
РИА Новости

Хорватия оценила возможность расширения состава ЕС

15:51 10.01.2020
738
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 янв – РИА Новости. Хорватия за время председательства в Совете ЕС планирует способствовать началу переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС, заявило хорватское правительство.
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен с многочисленными членами ЕК прибыли в столицу Хорватии в связи с официальным началом председательства страны в Совете ЕС, которое продлится до 30 июня. В пятницу премьер Андрей Пленкович и гостья из Брюсселя провели встречу за закрытыми дверями, состоялось совместное заседание делегации ЕК и правительства Хорватии.
"Что касается расширения, хотим через 20 лет после саммита ЕС в Загребе (2000 года), который открыл двери Хорватии в ЕС, внести новую динамику и, по возможности, разрешить и разблокировать ситуацию, которая касается открытия переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией", - сообщило хорватское правительство в Twitter.
Кабмин в пятницу сообщил, что Хорватия во главе Совета ЕС займется Brexit, демографией, многолетним финансовым планом и расширением ЕС.
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
18 октября 2019, 17:12
Глава ЕС считает, что история расширения Евросоюза еще не окончена
Ранее стало известно, что Франция, заблокировавшая осенью 2019 года решение о начале переговоров со Скопье и Тираной, распространила среди членов ЕС неофициальный документ, в котором предлагает пересмотреть подход к оценке готовности кандидатов к вступлению в ЕС. В частности, новая методология предполагает усложнение процедур и разделение их на несколько этапов.
Новый еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгели выступил против попыток переписать условия для возможного вступления в ЕС Албании и Северной Македонии, призвав "не менять правила во время игры".
Стево Пендаровски
12 ноября 2019, 19:57
Президент Северной Македонии рассказал о подходе Макрона к расширению ЕС
0112009
Обсудить 1
Оливер ВаргелиАндрей ПленковичУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзАлбанияСеверная МакедонияХорватияВ мире
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов
МИД вернул Украине ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
В Германии рассказали о программе визита Меркель в Москву
Филарет
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Председатель компании Unitel SA Изабель Хосе Душ Сантуш
Богатейшая женщина Африки – россиянка по рождению, сообщил источник
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали резолюцию конгресса США по Ирану
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Япония не убедила Россию в вопросе размещения американской системы ПРО
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
Резервный борт вывезет пассажиров экстренно севшего самолета Nordwind
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Армия Хафтара запретила проход кораблей в два ливийских морских порта
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
Глава МИД Италии объяснил, почему не подписал декларацию по Ливии
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
Гражданин Норвегии Фруде Берг
Берг заявил о наказании сотрудников спецслужб Норвегии после провала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
02:33США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Лента новостейМолния