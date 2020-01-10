Хорватия оценила возможность расширения состава ЕС

БЕЛГРАД, 10 янв – РИА Новости. Албании в Хорватия за время председательства в Совете ЕС планирует способствовать началу переговоров о вступлении Северной Македонии ЕС , заявило хорватское правительство.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен с многочисленными членами ЕК прибыли в столицу Хорватии в связи с официальным началом председательства страны в Совете ЕС, которое продлится до 30 июня. В пятницу премьер Андрей Пленкович и гостья из Брюсселя провели встречу за закрытыми дверями, состоялось совместное заседание делегации ЕК и правительства Хорватии.

"Что касается расширения, хотим через 20 лет после саммита ЕС в Загребе (2000 года), который открыл двери Хорватии в ЕС, внести новую динамику и, по возможности, разрешить и разблокировать ситуацию, которая касается открытия переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией", - сообщило хорватское правительство в Twitter

Кабмин в пятницу сообщил, что Хорватия во главе Совета ЕС займется Brexit, демографией, многолетним финансовым планом и расширением ЕС.

Ранее стало известно, что Франция, заблокировавшая осенью 2019 года решение о начале переговоров со Скопье и Тираной, распространила среди членов ЕС неофициальный документ, в котором предлагает пересмотреть подход к оценке готовности кандидатов к вступлению в ЕС. В частности, новая методология предполагает усложнение процедур и разделение их на несколько этапов.