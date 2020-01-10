Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС

"Я к тому, что нужно провести работу, для того чтобы от имени РФ пошла инициатива в Евразийскую коллегию, если нужно, мы это и на совете глав правительств рассмотрим, и просто этот продукт воспретить, причем на территории всего Евразийского экономического союза, потому что у нас границ нет", - подчеркнул глава российского кабмина.