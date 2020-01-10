Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Я вот о чем хочу сказать. Если это (некурительные никотиносодержащие смеси) пищевой продукт, если в рамках существующих правил и товарной номенклатуры Евразийского экономического союза и тех решений, которые принимаются коллегией Евразийского союза или на уровне уже межгосударственных коллегий… Нам зачем такой продукт… Так вот надо просто запретить это. Сейчас все это изъяли, а просто нужно запретить", - сказал премьер в ходе встречи с главой МВД Владимиром Колокольцевым и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой по вопросу усиления контроля за оборотом никотинсодержащей продукции.
Медведев жестко высказался по поводу никотинсодержащих товаров, так называемых снюсов: "Нужно просто этот продукт воспретить, причем на территории всего Евразийского союза". pic.twitter.com/MH2M5oVnC3— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 10 января 2020 г.
"Я к тому, что нужно провести работу, для того чтобы от имени РФ пошла инициатива в Евразийскую коллегию, если нужно, мы это и на совете глав правительств рассмотрим, и просто этот продукт воспретить, причем на территории всего Евразийского экономического союза, потому что у нас границ нет", - подчеркнул глава российского кабмина.
Медведев указал, что все нужно довести "до логического завершения". "Как в части регулирования, принять акты, запрещающие торговлю этой дрянью на территории всего Евразийского союза, и, естественно, довести до конца логического правоохранительные мероприятия, уголовные дела, возбужденные, расследовать, передать в суд", - заключил он.
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