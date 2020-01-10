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Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС
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РИА Новости

Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС

15:10 10.01.2020 (обновлено: 15:35 10.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и руководитель федеральной службы Роспотребнадзор Анна Попова во время встречи
Дмитрий Медведев, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и руководитель федеральной службы Роспотребнадзор Анна Попова во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и руководитель федеральной службы Роспотребнадзор Анна Попова во время встречи
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Я вот о чем хочу сказать. Если это (некурительные никотиносодержащие смеси) пищевой продукт, если в рамках существующих правил и товарной номенклатуры Евразийского экономического союза и тех решений, которые принимаются коллегией Евразийского союза или на уровне уже межгосударственных коллегий… Нам зачем такой продукт… Так вот надо просто запретить это. Сейчас все это изъяли, а просто нужно запретить", - сказал премьер в ходе встречи с главой МВД Владимиром Колокольцевым и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой по вопросу усиления контроля за оборотом никотинсодержащей продукции.
"Я к тому, что нужно провести работу, для того чтобы от имени РФ пошла инициатива в Евразийскую коллегию, если нужно, мы это и на совете глав правительств рассмотрим, и просто этот продукт воспретить, причем на территории всего Евразийского экономического союза, потому что у нас границ нет", - подчеркнул глава российского кабмина.
Медведев указал, что все нужно довести "до логического завершения". "Как в части регулирования, принять акты, запрещающие торговлю этой дрянью на территории всего Евразийского союза, и, естественно, довести до конца логического правоохранительные мероприятия, уголовные дела, возбужденные, расследовать, передать в суд", - заключил он.
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Евразийский экономический союзАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоДмитрий МедведевВладимир КолокольцевРоссияОбщество
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