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Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму
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РИА Новости

Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму

15:07 10.01.2020 (обновлено: 20:25 10.01.2020)
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ЯЛТА, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму и подчеркнул, что надо гарантировать жителям полуострова качественное бесплатное медобслуживание.
"Особого внимания требует состояние здравоохранения в регионе. Масштаб задач, действительно, огромный. Отрасль находится в плачевном состоянии, не хватает специалистов, здания и оборудование больниц и поликлиник изношены. Причем, мы говорим о таких же проблемах в масштабах страны в целом - здесь хуже, чем в целом по России", - сказал Путин на совещании, посвященном развитию Крыма и Севастополя.
Он отметил, что не решены также вопросы с лицензированием, в итоге на полуострове сложился перекос в сторону платной медицины. "Нужно устранить этот дисбаланс, гарантировать каждому жителю Крыма и Севастополя качественное бесплатное медицинское обслуживание по тем стандартам, которые приняты в стране", - подчеркнул президент.
"Я прошу сегодня отдельно остановиться на этой теме и дать конкретные предложения по ситуации в сфере здравоохранения", - добавил Путин.
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Artur Tsarev
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РНРоман Неизвестный
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