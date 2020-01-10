ЯЛТА, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму и подчеркнул, что надо гарантировать жителям полуострова качественное бесплатное медобслуживание.

"Особого внимания требует состояние здравоохранения в регионе. Масштаб задач, действительно, огромный. Отрасль находится в плачевном состоянии, не хватает специалистов, здания и оборудование больниц и поликлиник изношены. Причем, мы говорим о таких же проблемах в масштабах страны в целом - здесь хуже, чем в целом по России", - сказал Путин на совещании, посвященном развитию Крыма и Севастополя.

Он отметил, что не решены также вопросы с лицензированием, в итоге на полуострове сложился перекос в сторону платной медицины. "Нужно устранить этот дисбаланс, гарантировать каждому жителю Крыма и Севастополя качественное бесплатное медицинское обслуживание по тем стандартам, которые приняты в стране", - подчеркнул президент.