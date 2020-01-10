Главой МИД Испании станет помощник генсека ООН Аранча Гонсалес Лайя

МАДРИД, 10 янв – РИА Новости. Министром иностранных дел в новом коалиционном правительстве Министром иностранных дел в новом коалиционном правительстве Испании станет помощник генсека ООН экономист Аранча Гонсалес Лайя , сообщили в правительстве.

Гонсалес Лайа является исполнительным директором Международного торгового центра (агентство по техническому сотрудничеству Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении практических, предпринимательских аспектов развития торговли.

Там добавили, что в МИД будет усилена экономическая составляющая.

Аранча Гонсалес Лайя занимала различные посты в Еврокомиссии в 2000-е годы, вела переговоры о торговых соглашениях с Меркосур, Ираном, Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, балканскими и средиземноморскими странами. Была главой кабинета Паскаля Лами, когда он возглавлял ВТО с 2005 по 2013 годы, и была его переговорщиком в G20.

Свою карьеру она начинала в частном секторе, работая в адвокатской конторе. Закончила Университет Наварры, получила степень Европейского права в Университете Карлоса III в Мадриде.

Полный состав правительства премьер Педро Санчес объявит королю Фелипе VI в воскресенье, в понедельник члены кабинета министров принесут присягу, а во вторник состоится первое заседание нового Совета министров.

В правительстве будут четыре вице-премьера: свой пост вице-премьера сохранит Кармен Кальво (она будет курировать политические вопросы, связи с парламентом и тему исторической памяти), экономику и финансы будет курировать министр экономики в предыдущем правительстве Надия Кальвиньо, министр экологического перехода Испании в предыдущем кабмине Тереса Рибера будет курировать экологию и окружающую среду, лидер Unidas Podemos Пабло Иглесиас станет вице-премьером по социальным правам и повестке 2030. Назначение Надии Кальвиньо, которую полгода назад рассматривали в качестве одного из кандидатов на пост главы МВФ, на пост вице-премьера призвана успокоить западных партнеров по поводу возможных негативных экономических последствий деятельности левого правительства.

Будет значительно усилен социальный блок. Будет создано новое министерство по социальному обеспечению и миграции. Представители Unidas Podemos займут посты министра равенства (Ирене Монтеро, супруга Иглесиаса), министра труда (Иоланда Диас), университетов (социолог и экономист Мануэль Кастельс) и потребления (лидер "Объединенных левых", член компартии Альберто Гарсон).