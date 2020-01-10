Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T14:54+0300
https://ria.ru/20200110/1563257194.html
Главой МИД Испании станет помощник генсека ООН Аранча Гонсалес Лайя
https://cdn23.img.ria.ru/images/148406/58/1484065856_0:249:4771:2933_1036x0_80_0_0_ca0249fafefe64cb808757c355d3ba4e.jpg
РИА Новости

Главой МИД Испании станет помощник генсека ООН Аранча Гонсалес Лайя

14:54 10.01.2020
114
© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание МИД Испании
Здание МИД Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
Здание МИД Испании. Архивное фото
МАДРИД, 10 янв – РИА Новости. Министром иностранных дел в новом коалиционном правительстве Испании станет помощник генсека ООН экономист Аранча Гонсалес Лайя, сообщили в правительстве.
Гонсалес Лайа является исполнительным директором Международного торгового центра (агентство по техническому сотрудничеству Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении практических, предпринимательских аспектов развития торговли.
Флаг Испании
9 января, 14:55
В коалиционном правительстве Испании вице-премьерами будут три женщины
Там добавили, что в МИД будет усилена экономическая составляющая.
Аранча Гонсалес Лайя занимала различные посты в Еврокомиссии в 2000-е годы, вела переговоры о торговых соглашениях с Меркосур, Ираном, Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, балканскими и средиземноморскими странами. Была главой кабинета Паскаля Лами, когда он возглавлял ВТО с 2005 по 2013 годы, и была его переговорщиком в G20.
Свою карьеру она начинала в частном секторе, работая в адвокатской конторе. Закончила Университет Наварры, получила степень Европейского права в Университете Карлоса III в Мадриде.
Полный состав правительства премьер Педро Санчес объявит королю Фелипе VI в воскресенье, в понедельник члены кабинета министров принесут присягу, а во вторник состоится первое заседание нового Совета министров.
В правительстве будут четыре вице-премьера: свой пост вице-премьера сохранит Кармен Кальво (она будет курировать политические вопросы, связи с парламентом и тему исторической памяти), экономику и финансы будет курировать министр экономики в предыдущем правительстве Надия Кальвиньо, министр экологического перехода Испании в предыдущем кабмине Тереса Рибера будет курировать экологию и окружающую среду, лидер Unidas Podemos Пабло Иглесиас станет вице-премьером по социальным правам и повестке 2030. Назначение Надии Кальвиньо, которую полгода назад рассматривали в качестве одного из кандидатов на пост главы МВФ, на пост вице-премьера призвана успокоить западных партнеров по поводу возможных негативных экономических последствий деятельности левого правительства.
Будет значительно усилен социальный блок. Будет создано новое министерство по социальному обеспечению и миграции. Представители Unidas Podemos займут посты министра равенства (Ирене Монтеро, супруга Иглесиаса), министра труда (Иоланда Диас), университетов (социолог и экономист Мануэль Кастельс) и потребления (лидер "Объединенных левых", член компартии Альберто Гарсон).
Во главе МВД останется Фернандо Гранде-Марласка. Также сохранят свои посты министр развития Хосе Луис Абалос (правда, министерство получит новое название – транспорта, мобильности и развития городов), министр промышленности Рейес Марото, министр образования Исабель Селаа, министр науки Педро Дуке и министр финансов Мария Хесус Монтеро, которая также займет пост официального представителя правительства.
Премьер-министр Испании Педро Санчес
7 января, 16:33
Педро Санчес стал премьером Испании
110000
Обсудить 0
Аранча Гонсалес ЛайяПедро СанчесИспанияВ мире
Рекомендуем
Утилизация 9000 упаковок снюсов на полигоне твердых бытовых отходов в Свердловской области
Никотиносодержащие некурительные смеси
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров лидеров стран нормандской четверки в Берлине
Межгосударственные отношения России и Германии
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон во время пресс-конференции в Бейруте
Япония проверяет версию об участии экс-спецназовца США в побеге Гона
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний
Лидер тамбовской ОПГ находится в колонии для больных туберкулезом
Здание парламента республики Абхазия. Сухуми
Процедура отставки президента Абхазии
Валентина Теличкина
Медведев поздравил Валентину Теличкину с юбилеем
Актриса Валентина Теличкина
Биография Валентины Теличкиной
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
Глава МИД Италии объяснил, почему не подписал декларацию по Ливии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров уверен в укреплении сотрудничества России и Антигуа и Барбуды
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
В Германии рассказали о программе визита Меркель в Москву
Товарные поезда
Грузовой состав с рапсовым маслом прибыл в Чэнду из России
Статуя Фемиды в суде
Дело россиянки Миры Тэрада (Оксаны Вовк) в США
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
Военнослужащие армии США
Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
Рашид Нургалиев
Нургалиев встретится с президентом Абхазии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
02:33США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Лента новостейМолния