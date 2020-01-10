Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Соответствующее письмо Денисенко направил министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому.
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В декабре 2018 года в Киеве состоялся поместный собор, на котором в результате слияния двух неканонических церквей (Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с Денисенко и Украинской автокефальной православной церкви) была образована новая неканоническая структура, получившая название "Православная церковь Украины". Ее главой стал "митрополит" Епифаний Думенко.
Позже патриарх Константинопольский Варфоломей выдал этой новой структуре томос об автокефалии — церковный документ, легализующий ее независимое существование в православном мире. Однако фактически ПЦУ оказалась полностью зависимой от Константинополя. До сих пор большинство православных церквей ПЦУ не признали. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием.
Спустя несколько месяцев Денисенко резко раскритиковал томос, обвинил Думенко в нарушении договоренностей и заявил, что возглавляемая им структура отделяется от ПЦУ. Синод ПЦУ лишил его прав управления Киевской епархией, хотя оставил его в составе епископата. Кроме того, сообщалось о планах создать в составе ПЦУ миссию, которую Денисенко возглавит после завершения ликвидации "Киевского патриархата".
В середине декабря Епифаний Думенко объявил, что "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь окончательно прекратили деятельность.