Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-10T15:39+0300
https://ria.ru/20200110/1563255768.html
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
https://cdn23.img.ria.ru/images/155488/59/1554885976_0:314:1065:913_1036x0_80_0_0_3cc558e99a4812ccebdb5a7f1c8ef9e3.jpg
РИА Новости

Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине

14:25 10.01.2020 (обновлено: 15:39 10.01.2020)
34626
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет
Филарет
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Филарет. Архивное фото
КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Соответствующее письмо Денисенко направил министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому.
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
19 декабря 2019, 15:38Религия и мировоззрение
Филарет заявил, что его "церковь" отключат от коммунальных услуг
В декабре 2018 года в Киеве состоялся поместный собор, на котором в результате слияния двух неканонических церквей (Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с Денисенко и Украинской автокефальной православной церкви) была образована новая неканоническая структура, получившая название "Православная церковь Украины". Ее главой стал "митрополит" Епифаний Думенко.
Позже патриарх Константинопольский Варфоломей выдал этой новой структуре томос об автокефалии — церковный документ, легализующий ее независимое существование в православном мире. Однако фактически ПЦУ оказалась полностью зависимой от Константинополя. До сих пор большинство православных церквей ПЦУ не признали. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием.
Спустя несколько месяцев Денисенко резко раскритиковал томос, обвинил Думенко в нарушении договоренностей и заявил, что возглавляемая им структура отделяется от ПЦУ. Синод ПЦУ лишил его прав управления Киевской епархией, хотя оставил его в составе епископата. Кроме того, сообщалось о планах создать в составе ПЦУ миссию, которую Денисенко возглавит после завершения ликвидации "Киевского патриархата".
В середине декабря Епифаний Думенко объявил, что "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь окончательно прекратили деятельность.
81494104415
Обсудить 35
Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦРаскольник Филарет ( Денисенко)Украина
Популярные комментарии
Адвентисты, пятидесятники, баптисты, лютеране, старообрядчики, англикане, православные, католики... Бедный Христос... ((( Разорвали на части. И каждый стремится урвать себе кусочек Христа побольше. Мерзость.
10 января, 14:39
Вездесущий Лис
41214015
Рекомендуем
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов
МИД вернул Украине ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма
Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Военнослужащие армии США
Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Тайны газового контракта: как Украина получит вдвое меньше, чем хотела
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Молоток судьи
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
Самолет Boeing-737 Max
СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране прокомментировали заявление Трюдо о поражении Boeing ракетой
Иранцы поджигают американский флаг во время демонстраций против американских преступлений в Тегеране
Американские СМИ: в противостоянии Трампа с Ираном выиграл Путин
Самолеты авиакомпании Nordwind
Названа причина жесткой посадки самолета Nordwind в Анталье
Антон Астафьев, Артем Астафьев
"Скрутили и ждали полицию": братья поймали вора и заработали уголовку
Вид на город Севастополь
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
USS Farragut
Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
02:33США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Лента новостейМолния