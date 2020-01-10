Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине

Спустя несколько месяцев Денисенко резко раскритиковал томос, обвинил Думенко в нарушении договоренностей и заявил, что возглавляемая им структура отделяется от ПЦУ. Синод ПЦУ лишил его прав управления Киевской епархией, хотя оставил его в составе епископата. Кроме того, сообщалось о планах создать в составе ПЦУ миссию, которую Денисенко возглавит после завершения ликвидации "Киевского патриархата".