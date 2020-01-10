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В России может появиться партия, в которой не будет лидера
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РИА Новости

В России может появиться партия, в которой не будет лидера

14:20 10.01.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБюллетень на избирательном участке
Бюллетень на избирательном участке
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Нелидерская партия профессионалов "Партия прямой демократии" может появиться в России, о ее создании в пятницу заявил пресс-секретарь партии Тимофей Шевяков, добавив, что учредительный съезд запланирован на 5 марта.
"Партия "Партия прямой демократии" будет. Мы изначально позиционируемся не как партия лидерского типа... Нам надо пройти все формальные шаги, то есть это съезд, который у нас запланирован на 5 марта, это весь процесс регистрации в Минюсте, включая открытие региональных отделений. Соответственно, после этого, если у нас все получится, мы пойдем уже непосредственно в политику, а именно ... мы намерены участвовать в региональных выборах в 2020 году и делаем прицел, в том числе, и на выборы в Госдуму в 2021 году", - сообщил Шевяков РИА Новости.
По его словам, в основной состав комитета входят директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы "Яндекс.Деньги" Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и он сам.
"В принципе, мы рассматриваем в качестве своих потенциальных избирателей все население РФ, имеющее право голоса. Мы сами себя позиционируем как профессионалы в своей области и рассматриваем в качестве наших потенциальных избирателей всех людей, которые считают себя профессионалами в своих областях и знают проблемы своих городов, своих регионов... То есть наша задача не спускать какую-то задачу "сверху" ..., а услышать то, что говорят люди, транслировать это дальше и усилить их голос", - пояснил пресс-секретарь.
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Кроме этого, он сообщил, что, согласно действующему законодательству, региональные отделения партии должны быть открыты не менее чем в половине субъектов России. "Соответственно, это 43 региона. Какие именно - мы определимся ближе к съезду", - уточнил Шевяков.
Также он рассказал о том, что партия планирует создать мобильное приложение для голосования членов движения. "Мы говорим о прямой демократии, то есть по любой законодательной инициативе, любому вопросу наши депутаты должны голосовать так, как желает избиратель, потому что сейчас после избрания связь депутата с его избирателями практически пропадает и депутат голосует так, как решает партия, а не как решает избиратель. Для этого мы сейчас и будем делать мобильное приложение - пока для внутрипартийных голосований, для решения вопросов, для выдвижения различных инициатив именно внутри партии. В дальнейшем надеемся масштабироваться", - отметил пресс-секретарь.
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