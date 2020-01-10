Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным

БАНГКОК, 10 янв – РИА Новости. Воздух в столице Воздух в столице Таиланда Бангкоке и ряде соседних провинций, в том числе провинции Чонбури , в которой расположен курортный город Паттайя , остается опасно загрязненным микрочастицами, сообщает в пятницу интернет-ресурс AirVisual, ведущий мониторинг качества воздуха в режиме реального времени по всему миру.

По версии ресурса, Бангкок в пятницу занимает 13 место в мире по загрязненности воздуха пылевыми микрочастицами размером до 2,5 микрон после Бишкека (1 место), Дели (3), Кабула (8), Красноярска (9), Белграда (10), Софии (11) и ряда других крупных городов Евразии.

В настоящее время наивысший уровень загрязненности воздуха в Бангкоке составляет 165 микрограммов микрочастиц на кубометр воздуха, при официально утвержденной безопасной норме в 50 микрограммов. В Бишкеке , который по версии AirVisual занимает в этот день первое место по загрязненности воздуха в мире, этот показатель составляет 362 микрограмма на кубометр воздуха.

В курортном городе Паттайя в 150 километрах от столицы Таиланда уровень загрязнения воздуха в северной части города составляет 102 микрограмма на кубометр воздуха, а в южной части – 93 микрограмма на кубометр, сообщает ресурс.