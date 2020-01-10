Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Супруга принца Гарри Супруга принца Гарри Меган Маркл в четверг вернулась в Канаду к восьмимесячному сыну Арчи после того, как пара объявила о решении выйти из числа высокопоставленных членов королевской семьи и стать финансово независимыми, сообщила газета Daily Mail

Как сообщили источники изданию, пара провела семь недель на каникулах в Ванкувере и Маркл не планировала надолго возвращаться в Лондон. По данным издания, во время поездки родителей Арчи оставался в Канаде с няней и близкой подругой Меган. Герцогиня Сассекская вылетела из Лондона в Канаду всего через несколько часов после того, как пара заявила о своем решении жить самостоятельно. Издание утверждает, что в обозримом будущем Маркл, вероятно, не планирует возвращаться в Великобританию.

По данным Daily Mail, Гарри планировал последовать за женой в Канаду, но остался в Британии, так как на следующей неделе ему нужно принять участие в мероприятии.

В свою очередь, как пишет Times, принц Чарльз, отец Гарри, может перестать финансировать Гарри и его жену, если они полностью откажутся от исполнения обязанностей членов королевской семьи.

В среду пара объявила, что они приняли решение отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу. Кроме того, они сообщили, что намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Это, по их мнению, позволит им воспитывать сына Арчи в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но и одновременно даст семье пространство для того, чтобы сфокусироваться на дальнейших планах.