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Культура
2020-01-10T13:45+0300
https://ria.ru/20200110/1563254261.html
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
https://cdn23.img.ria.ru/images/155697/12/1556971268_0:203:2048:1355_1036x0_80_0_0_ae5a8967dd7b6a7b30ba0caf29c1f2a3.jpg
РИА Новости

Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ

13:45 10.01.2020
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© AP Photo / Invision/Joel C RyanМеган Маркл
Меган Маркл
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Меган Маркл. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Супруга принца Гарри Меган Маркл в четверг вернулась в Канаду к восьмимесячному сыну Арчи после того, как пара объявила о решении выйти из числа высокопоставленных членов королевской семьи и стать финансово независимыми, сообщила газета Daily Mail.
Как сообщили источники изданию, пара провела семь недель на каникулах в Ванкувере и Маркл не планировала надолго возвращаться в Лондон. По данным издания, во время поездки родителей Арчи оставался в Канаде с няней и близкой подругой Меган. Герцогиня Сассекская вылетела из Лондона в Канаду всего через несколько часов после того, как пара заявила о своем решении жить самостоятельно. Издание утверждает, что в обозримом будущем Маркл, вероятно, не планирует возвращаться в Великобританию.
Актриса Меган Маркл и Британский принц Гарри перед традиционной рождественской службой королевской семьи в церкви Св. Марии Магдалины в Сандрингеме, Норфолк, восточная Англия. 25 декабря 2017
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По данным Daily Mail, Гарри планировал последовать за женой в Канаду, но остался в Британии, так как на следующей неделе ему нужно принять участие в мероприятии.
В свою очередь, как пишет Times, принц Чарльз, отец Гарри, может перестать финансировать Гарри и его жену, если они полностью откажутся от исполнения обязанностей членов королевской семьи.
В среду пара объявила, что они приняли решение отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу. Кроме того, они сообщили, что намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Это, по их мнению, позволит им воспитывать сына Арчи в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но и одновременно даст семье пространство для того, чтобы сфокусироваться на дальнейших планах.
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КультураМеган МарклПринц ГарриКультураЛондонВанкувер
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