В Волгограде машина медслужбы с пациентом врезалась в столб

ВОЛГОГРАД, 10 янв – РИА Новости. Автомобиль противотуберкулезного диспансера, перевозивший пациента, врезался в столб в центре Автомобиль противотуберкулезного диспансера, перевозивший пациента, врезался в столб в центре Волгограда , три человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, в пятницу около 10.30 по местному времени (9.30 мск) "УАЗ", принадлежащий областному противотуберкулезному диспансеру, врезался в световую опору у подножия Мамаева кургана.

"По предварительной информации, травмы получили водитель (травма головы, ушибы), 44-летняя пассажирка (травма головы, перелом голени) и 59-летний пациент без определенного места жительства (травма головы, перелом бедра), перевозимый в автомобиле", - сообщили РИА Новости в полиции.