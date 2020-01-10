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В Волгограде машина медслужбы с пациентом врезалась в столб
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РИА Новости

В Волгограде машина медслужбы с пациентом врезалась в столб

13:40 10.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВОЛГОГРАД, 10 янв – РИА Новости. Автомобиль противотуберкулезного диспансера, перевозивший пациента, врезался в столб в центре Волгограда, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в пятницу около 10.30 по местному времени (9.30 мск) "УАЗ", принадлежащий областному противотуберкулезному диспансеру, врезался в световую опору у подножия Мамаева кургана.
"По предварительной информации, травмы получили водитель (травма головы, ушибы), 44-летняя пассажирка (травма головы, перелом голени) и 59-летний пациент без определенного места жительства (травма головы, перелом бедра), перевозимый в автомобиле", - сообщили РИА Новости в полиции.
По словам собеседника агентства, по предварительной версии ДТП произошло из-за того, что водитель спецтранспорта не справился с управлением.
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