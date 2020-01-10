В Госдуме прокомментировали резолюцию Сейма Польши о Второй мировой

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по образованию и науке, доктор исторических наук Вячеслав Никонов назвал коллективным идиотизмом резолюцию польского Сейма о равной ответственности Германии и СССР за начало Второй мировой войны и призвал польских коллег учить историю.
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны. Его авторы утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".
"К резолюции польского Сейма. Мы этот период коллективного идиотизма, когда парламент голосованием давал оценку историческим событиям, пережили 30 лет назад. Поляки, похоже, задержались. К сведению Сейма: к 1 сентября 1939 года во Второй мировой войне уже погибло 10 миллионов только граждан Китая. Учите историю", - написал Никонов на своей странице в Facebook.