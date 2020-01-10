В Госдуме прокомментировали резолюцию Сейма Польши о Второй мировой

"К резолюции польского Сейма. Мы этот период коллективного идиотизма, когда парламент голосованием давал оценку историческим событиям, пережили 30 лет назад. Поляки, похоже, задержались. К сведению Сейма: к 1 сентября 1939 года во Второй мировой войне уже погибло 10 миллионов только граждан Китая. Учите историю", - написал Никонов на своей странице в Facebook.