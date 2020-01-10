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В Госдуме прокомментировали резолюцию Сейма Польши о Второй мировой
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали резолюцию Сейма Польши о Второй мировой

13:34 10.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 9 января 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 9 января 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по образованию и науке, доктор исторических наук Вячеслав Никонов назвал коллективным идиотизмом резолюцию польского Сейма о равной ответственности Германии и СССР за начало Второй мировой войны и призвал польских коллег учить историю.
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны. Его авторы утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".
"К резолюции польского Сейма. Мы этот период коллективного идиотизма, когда парламент голосованием давал оценку историческим событиям, пережили 30 лет назад. Поляки, похоже, задержались. К сведению Сейма: к 1 сентября 1939 года во Второй мировой войне уже погибло 10 миллионов только граждан Китая. Учите историю", - написал Никонов на своей странице в Facebook.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Вчера, 21:21
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
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Вторая мировая война (1939-1945)Госдума РФВячеслав НиконовПольшаРоссияВ мире
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