Канцлер Австрии пожаловался на непредсказуемость политики США

ВЕНА, 10 янв — РИА Новости. Канцлер Австрии . Канцлер Австрии Себастьян Курц , выступая перед Национальным советом, раскритиковал политику США

"В настоящее время происходят изменения и подвижки. Соотношение сил в мире меняется. США по-прежнему являются сильнейшим военным и экономическим государством в мире, но для нас они стали более непредсказуемым партнером", — пояснил он.

Канцлер отметил, что Китай также прогрессирует в военной и экономической сфере, опираясь на совершенно иную основу ценностей и понимание государственности.

"И Россия, наш крупнейший сосед на Востоке, снова находится в той фазе, когда напряженность между Европой и Россией не снизилась, а, скорее, еще больше возросла", — добавил Курц.

Евросоюз он назвал "невероятно успешным проектом", который при этом в международных вопросах действует "не особо решительно и не на 100 процентов дееспособно".

Такие заявления Курца последовали после того, как американский президент Дональд Трамп, выступая накануне на митинге в Огайо, заявил, что США защищают Европу от России