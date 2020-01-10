Канцлер Австрии пожаловался на непредсказуемость политики США

ВЕНА, 10 янв — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц, выступая перед Национальным советом, раскритиковал политику США.
"В настоящее время происходят изменения и подвижки. Соотношение сил в мире меняется. США по-прежнему являются сильнейшим военным и экономическим государством в мире, но для нас они стали более непредсказуемым партнером", — пояснил он.
Канцлер отметил, что Китай также прогрессирует в военной и экономической сфере, опираясь на совершенно иную основу ценностей и понимание государственности.
"И Россия, наш крупнейший сосед на Востоке, снова находится в той фазе, когда напряженность между Европой и Россией не снизилась, а, скорее, еще больше возросла", — добавил Курц.
Евросоюз он назвал "невероятно успешным проектом", который при этом в международных вопросах действует "не особо решительно и не на 100 процентов дееспособно".
Такие заявления Курца последовали после того, как американский президент Дональд Трамп, выступая накануне на митинге в Огайо, заявил, что США защищают Европу от России.
Помимо этого, он раскритиковал партнеров по НАТО за снижение расходов на оборону и назвал европейских членов альянса "неплательщиками". Трамп посетовал, что эти страны "невзлюбили" его за требование заплатить, в отличие от экс-президента Барака Обамы, который не выдвигал таких условий.