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Трамп назвал США "защитником" Европы от России
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РИА Новости

Трамп назвал США "защитником" Европы от России

05:03 10.01.2020 (обновлено: 07:33 10.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США "защищают Европу от России", и посетовал, что европейские страны невзлюбили его.

"НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры (расходов стран НАТО – ред.) снижаются многие годы, последние 15-18 лет… Я пошел к ним и сказал: "Ребята, вы должны заплатить. Вы - неплательщики!" - сказал Трамп, выступая на предвыборном митинге в Огайо.

По словам американского лидера, за это европейские страны его "невзлюбили", в отличие от экс-президента США Барак Обамы, который не выдвигал таких требований.
Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону. Однако решение об увеличении таких расходов до двух процентов от ВВП было принято еще на саммите НАТО в 2014 году при предыдущем президенте Бараке Обаме. Тогда же была утверждена программа помощи США своим европейским союзникам для сдерживания "российской агрессии".
По мере приближения новых президентских выборов республиканец Трамп активно критикует своего предшественника-демократа по любому удобному поводу.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают это, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 20:58
Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
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Дональд ТрампНАТОЕвропаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Кто бы МИР от США защитил... 😡😡😡
10 января, 06:33
Alex Ander
12340002
Старик совсем плох...
10 января, 06:15
Винсент Вега
71150201
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