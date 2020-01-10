Трамп назвал США "защитником" Европы от России

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп заявил, что США "защищают Европу от России ", и посетовал, что европейские страны невзлюбили его.

"НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры (расходов стран НАТО – ред.) снижаются многие годы, последние 15-18 лет… Я пошел к ним и сказал: "Ребята, вы должны заплатить. Вы - неплательщики!" - сказал Трамп, выступая на предвыборном митинге в Огайо.

По словам американского лидера, за это европейские страны его "невзлюбили", в отличие от экс-президента США Барак Обамы, который не выдвигал таких требований.

Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону. Однако решение об увеличении таких расходов до двух процентов от ВВП было принято еще на саммите НАТО в 2014 году при предыдущем президенте Бараке Обаме. Тогда же была утверждена программа помощи США своим европейским союзникам для сдерживания "российской агрессии".

По мере приближения новых президентских выборов республиканец Трамп активно критикует своего предшественника-демократа по любому удобному поводу.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.