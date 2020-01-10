Первая российская лотерейная миллиардерша изменила имя в соцсети

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Победительница новогодней лотереи Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей, скрыла свою страницу в социальной сети "Одноклассники" и изменила фамилию и фото.
"Информация доступна только друзьям", — говорится на странице Бартош.
Ее дочь также скрыла страницу в "Одноклассниках" и удалила профиль в соцсети "ВКонтакте".
Розыгрыш лотереи с рекордным призом состоялся в новогоднюю ночь. Однако имя победительницы стало известно только 9 января, когда она пришла в лотерейный центр "Столото". До этого было известно только, что счастливый билет купили в торговом центре в подмосковном поселке Юдино.
Сама Бартош рассказала, что получила выигрышный билет в подарок на день рождения. По ее словам, она не чувствует себя миллиардершей и считает, что "не в деньгах счастье". Выигрыш она собирается тратить "рационально", в том числе на развитие семейного бизнеса и благотворительность. Кроме того, Бартош собирается купить себе украшение на память об удаче.
Как пояснило "Столото", выигрыши свыше десяти миллионов рублей выплачиваются только после проверки подлинности билета, на которую отводится 40 дней. После этого в течение полугода деньги (за вычетом подоходного налога в 13 процентов) должны поступить на счет, который укажет победитель.