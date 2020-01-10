Первая российская лотерейная миллиардерша изменила имя в соцсети

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Победительница новогодней Победительница новогодней лотереи Надежда Бартош , выигравшая миллиард рублей, скрыла свою страницу в социальной сети "Одноклассники" и изменила фамилию и фото.

Ее дочь также скрыла страницу в "Одноклассниках" и удалила профиль в соцсети "ВКонтакте".

Розыгрыш лотереи с рекордным призом состоялся в новогоднюю ночь. Однако имя победительницы стало известно только 9 января, когда она пришла в лотерейный центр "Столото". До этого было известно только, что счастливый билет купили в торговом центре в подмосковном поселке Юдино.

Сама Бартош рассказала, что получила выигрышный билет в подарок на день рождения. По ее словам, она не чувствует себя миллиардершей и считает, что "не в деньгах счастье". Выигрыш она собирается тратить "рационально", в том числе на развитие семейного бизнеса и благотворительность. Кроме того, Бартош собирается купить себе украшение на память об удаче.