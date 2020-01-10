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2020-01-10T12:49+0300
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Стало известно о состоянии детей из аварийно севшего Ми-8
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РИА Новости

Стало известно о состоянии детей из аварийно севшего Ми-8

12:49 10.01.2020
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CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8
Вертолет Ми-8. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Состояние всех детей, летевших вертолетом Ми-8, который совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, опасений не вызывает, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Ранее в пятницу представитель экстренных служб региона сообщил агентству, что Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в 289 километрах северо-восточнее Хатанги. По его словам, на борту воздушного судна находились 14 пассажиров и три члена экипажа. Вертолет перевозил школьников из поселка Сындасско в Хатангу, их уже забрал резервный борт.
Вертолет Ми-8. Архив
12:32
В Красноярском крае проверят обстоятельства экстренной посадки Ми-8Т
"Фельдшер осмотрел всех 13 детей, летевших в вертолете. У всех состояние хорошее, никаких опасений нет", - сказала собеседница агентства.
По данным транспортной прокуратуры, во время полета сработал датчик неисправности одного из двигателей, и вертолет сел на выбранную с воздуха площадку.
Вертолет Ми-8
10:24
Аварийно севший в Красноярском крае Ми-8 повреждений не получил
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Ми-8КрасАвиаКрасноярский крайПроисшествия
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