Синоптики рассказали о вероятности увидеть лунное затмение в Москве

"Очень мала вероятность того, что просветы будут именно во время лунного затмения, которое начнётся около 20:00. Вероятность того, что у нас именно в этот момент появится просвет в облаках, очень мала, потому что у нас преобладает облачная погода", — сказала Позднякова.

По её словам, возникновение на небе просветов, тем не менее, возможно. "Возможны просветы, но если они и будут, то очень краткосрочными. Я думаю, что мы, к сожалению, этого не увидим. А жаль, потому что полнолуние — это, конечно, редкое явление. Если это случится, то это будет просто чудо под Старый Новый год", — подытожила главный специалист столичного метеобюро.