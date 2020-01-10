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РИА Наука
2020-01-10T12:45+0300
https://ria.ru/20200110/1563251588.html
Синоптики рассказали о вероятности увидеть лунное затмение в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/155701/08/1557010818_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_002a41eb18f0e750fdddbd765e04503b.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали о вероятности увидеть лунное затмение в Москве

12:45 10.01.2020
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© Фото : NASA's Goddard Space Flight CenterЮжный полюс Луны
Южный полюс Луны
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Москвичи, вероятнее всего, не увидят лунного затмения в ночь с пятницы на субботу из-за облачной погоды, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Полутеневое лунное затмение, доступное для наблюдения на всей территории России, ожидается в ночь с пятницы на субботу.
"Очень мала вероятность того, что просветы будут именно во время лунного затмения, которое начнётся около 20:00. Вероятность того, что у нас именно в этот момент появится просвет в облаках, очень мала, потому что у нас преобладает облачная погода", — сказала Позднякова.
По её словам, возникновение на небе просветов, тем не менее, возможно. "Возможны просветы, но если они и будут, то очень краткосрочными. Я думаю, что мы, к сожалению, этого не увидим. А жаль, потому что полнолуние — это, конечно, редкое явление. Если это случится, то это будет просто чудо под Старый Новый год", — подытожила главный специалист столичного метеобюро.
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РИА НаукаТатьяна ПоздняковаЛунаМоскваРоссия
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